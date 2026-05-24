Darum hat Yeliz Koc keinen Kontakt mit Natascha Ochsenknecht

Yeliz Koc (32) macht ihren Frust über die Familie von Ex Jimi Blue Ochsenknecht (34) öffentlich. In einer neuen Instagram-Story spricht die Reality-TV-Bekanntheit darüber, warum sie aktuell keinen Kontakt zu Natascha Ochsenknecht (61) pflegt. Die Influencerin reagiert damit auf Fragen ihrer Follower und schildert, wie es hinter den Kulissen der bekannten TV-Familie aussehen soll. "Zu N. haben wir pausiert. Selbst als alles gut war, wurde schlecht über mich gesprochen, macht man einfach nicht", schreibt sie. Zudem wirft sie der bekannten TV-Mama vor, immer wieder Unwahrheiten über sie zu verbreiten: "Die ständigen Lügen nerven auch."

Gleichzeitig wehrt sich Yeliz gegen den Vorwurf, sie würde sich nur über den prominenten Nachnamen der Ochsenknechts ins Rampenlicht drängen. Aus ihrer Sicht entspreche das falschen Tatsachen: "Dabei ist es, egal, wo ich hingucke und höre, umgekehrt. Egal ob in der Serie, Podcast, Interviews etc." Konkrete Beispiele liefert die Influencerin ebenfalls. Yeliz behauptet: "Man will mich nicht bei Familienurlauben dabei haben, man schickt meiner Mutter Geburtstagseinladungen, aber nicht mir." Besonders verletzend empfindet sie, dass sie im Handy unter "Voldemort" abgespeichert worden sein soll.

Besonders ihre Tochter Snow Elanie Koc (4) steht bei ihren Ausführungen im Mittelpunkt – denn laut Yeliz ist auch die Verbindung zwischen Jimi Blue und dem gemeinsamen Kind derzeit komplett auf Eis gelegt. Außerdem kritisiert die Promi Big Brother-Gewinnerin, dass die vermeintliche weiße Weste von Natascha eigentlich nicht weiß ist: "Zweimal im Jahr für drei Stunden vorbeikommen und das Kind am Handy beschäftigen lassen? Neee.. Damit man zeigen kann, wie toll man sich um alle kümmert?" Die genannten Punkte sind laut Yeliz der Grund für die aktuelle Distanz. Abschließend stellt sie klar: "Also sorry, nach allem... Snow und ich sind besser, glücklicher und gesünder ohne!"

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Instagram / _yelizkoc_ Natascha Ochsenknecht und Yeliz Koc

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© Sky/B 28/Stefanie Schumacher Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"

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Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow, September 2025