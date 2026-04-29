Menowin Fröhlich hadert während DSDS mit seinem alten Ich

Menowin Fröhlich (38) ist mitten in seinem zweiten Anlauf bei DSDS. Es läuft soweit ganz gut und der Sänger darf jetzt sogar in den Liveshows mit antreten. Doch die Castingshow weckt auch alte Erinnerungen. "Ich freue mich natürlich, weil ich es bis hierher geschafft habe noch mal. Aber es ist auch irgendwo Angst mit dabei", erklärt Menowin gegenüber RTL. Diese Angst sitzt tief und blockierte ihn schon mehrmals im Verlauf der Sendung. Sein größter Feind sei er dabei selbst und seine eigenen Dämonen: "Der größte Gegner, den ich habe, ist der Menowin Fröhlich. Weil er immer wieder versucht, nach oben zu kommen. Immer wieder versucht, irgendwo die Oberhand über mich zu nehmen. Den muss ich halt jeden Tag killen."

Allerdings hat sich zu seinen ersten beiden Versuchen bei DSDS eine wichtige Sache geändert: Menowin ist sich seiner Dämonen mittlerweile sehr bewusst. Er suchte sich Hilfe, um mit ihnen zurechtzukommen. "Ich muss wirklich mit Leuten sprechen. Gerade auch so im professionellen, ärztlichen Bereich, weil ich schon merke, dass da etwas versucht, mich zu übernehmen! Oder mich in etwas hineinzudrücken, was ich nicht mehr bin oder nicht mehr sein will", betont er. Für die Teilnahme bei DSDS hatte das dennoch Konsequenzen: Aufgrund seiner Ängste zog Menowin erst verspätet in das Teilnehmer-Loft und fehlte später beim Songfinding für die erste Liveshow. Bemerkbar machte sich das beim Einzug in die Top 15. Der 38-Jährige leistete sich beim Singen gleich mehrere Fehler. Zu seinem Glück zeigte die Jury sich aber gnädig und ließ ihn trotzdem weiter.

Kraft zieht Menowin aus der Beziehung zu seiner Partnerin Ronja. "Sie ist diejenige, die mir immer wieder zeigt, dass das Leben kein Ponyhof ist. Sondern dass du für Dinge Verantwortung übernehmen musst und dass es wichtig ist, einen Fokus zu behalten und nicht auf halber Strecke aufzuhören", erzählt er dem Sender. Das Produkt ihrer Liebe ist jetzt unterwegs: Gemeinsam gaben sie erst vor wenigen Tagen bekannt, dass sie Nachwuchs erwarten. Für Menowin ist es bereits Kind Nummer neun. In einem Interview mit RTL verriet der Musiker, dass es sich um ein Mädchen und ein absolutes Wunschkind handle. Die Kleine soll den besonderen Namen Mavie-Soleyn tragen.

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Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich, Musiker

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RTL / Stefan Gregorowius Menowin Fröhlich, DSDS 2026

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Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich und seine Partnerin Ronja