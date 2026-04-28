DSDS: So unterschiedlich verliefen die Karrieren der Sieger

Seit dem Start von Deutschland sucht den Superstar im Herbst 2002 auf RTL hat die Castingshow insgesamt 21 Sieger hervorgebracht – und deren Karrieren hätten unterschiedlicher nicht verlaufen können. Während einige von ihnen das Format als echtes Sprungbrett nutzen konnten, geriet der Erfolg bei anderen schon kurz nach dem Sieg ins Stocken. Zuletzt setzte sich 2024 Christian Jährig in der 21. Staffel durch. Zuvor hatte Dieter Bohlen (72), der Pop-Titan der Show, gemeinsam mit Pietro Lombardi (33), Katja Krasavice (29) und Leony in der Jury gesessen.

Zu den erfolgreichsten Gewinnern zählt Mark Medlock (47), der bis heute mit über drei Millionen verkauften Tonträgern, einem Echo und mehreren Gold- und Platinauszeichnungen als kommerziell erfolgreichster DSDS-Sieger gilt. Heute lebt er allerdings zurückgezogen auf Sylt, nachdem er nach zahlreichen Skandalen seine Karriere beendet hatte. Pietro Lombardi, Sieger aus dem Jahr 2010, liefert dagegen bis heute Hits und hat 2,1 Millionen Tonträger verkauft. Auch Beatrice Egli (37) und Ramon Roselly (32) sind als Schlagerstars aus der Szene kaum wegzudenken. Erster DSDS-Sieger Alexander Klaws (42) hingegen schlug nach Charterfolgen mit seinen Alben "Take Your Chance" und "Here I Am" einen ganz anderen Weg ein: 2005 absolvierte er eine Musicalausbildung und übernahm unter anderem die Hauptrolle im Disney-Musical "Tarzan". Weniger erfolgreich verlief es für Thomas Godoj (48) und Mehrzad Marashi (45) – während Godoj zwar noch Musik veröffentlicht, ohne Charterfolge zu erzielen, erschien Marashis letztes Album bereits 2011. Auch Aneta Sablik (37), Severino Seeger (39), Davin Herbrüggen (27), Jan-Marten Block (30) und Harry Laffontien warteten bislang vergeblich auf den großen Durchbruch.

Eine besonders traurige Wendung nahm die Geschichte von Alphonso Williams (†57), der 2017 die 14. Staffel gewann. Im Oktober 2019 starb er im Alter von 57 Jahren an Prostatakrebs. Dieter Bohlen verabschiedete sich damals mit einem bewegenden Statement von ihm: "Er war hilfsbereit und wie ein Vater zu unseren Kandidaten und wie ein Freund zu uns. Ich habe ihn als tollen Künstler mit dem besonderen Etwas geschätzt. Der Familie wünsche ich viel Kraft", schrieb der Musikproduzent. Dass DSDS überhaupt so viele Geschichten hervorbringen konnte, war 2023 eigentlich nicht mehr geplant: RTL hatte die Show nach sinkenden Quoten nach der 20. Staffel eigentlich einstellen wollen – doch Bohlen verkündete live in der ersten Show, dass es 2024 eine weitere Runde geben würde.

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Getty Images DSDS-Stars Dieter Bohlen und Pietro Lombardi

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Imago Beatrice Egli beim "Kölner Treff", 11.12.2025

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Getty Images Mark Medlock auf der Bühne im Jahr 2010