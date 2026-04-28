Sein Nachwuchs? Marco Reus entzückt Stadion mit Baby im Arm

Marco Reus (36) zog gestern zu Beginn seines Fußballspiels von LA Galaxy gegen Real Salt Lake mit einem besonders süßen Auftritt alle Blicke auf sich: Der Ex-Nationalspieler betrat das Spielfeld statt mit einem Einlaufkind an der Hand mit einem Einlaufbaby auf dem Arm. Unter anderem sein Verein selbst teilte den niedlichen Anblick mit einem Video auf Instagram und kommentierte: "Onkel Marco babysittet vor dem Anpfiff."

Mit diesem Anblick wird die BVB-Legende bei seinen Fans wohl zuerst für ein wenig Verwirrung gesorgt haben: Verkündet Marco mit diesem Auftritt womöglich die Geburt seines neuen Nachwuchses? Er und Ehefrau Scarlett Gartmann (32) teilten nämlich im Februar mit, ihr drittes Baby zu erwarten. Doch um sein drittes Kind handelt es sich bei dem Kleinen nicht. Er ist der Sohn von Athletiktrainer Cesar Roldan. Reagan Enzo Roldan erblickte im Januar 2026 das Licht der Welt.

Während Marco mit Baby im Arm den Beginn des Fußballspiels genoss, genoss Ehefrau Scarlett ihr Leben als Schwangere mit Baby im Bauch. Auf Instagram gewährt sie ihren Followern regelmäßig einen Einblick in ihren Alltag. Mitte März erlebte Scarlett einen gefährlichen Zwischenfall: Die Influencerin war während ihrer Schwangerschaft von ihrem Wallach Mochi gestürzt und kurz danach bewusstlos geworden. Nach medizinischen Untersuchungen gab es jedoch rasch Entwarnung für Mutter und das ungeborene Kind.

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Imago Marco Reus vor dem MLS-Spiel der LA Galaxy gegen Real Salt Lake

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Instagram / devo__on Trainer Cesar Roldan mit seinem Sohn Reagan Enzo

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Instagram / scarlettgartmann Schwangere Scarlett Gartmann Ende März 2026