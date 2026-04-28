Hennings Vorwurf: Ließ Anne Wünsche Kids zum Feiern alleine?

Anne Wünsche (34) hat vor wenigen Tagen ihren großen Schritt gewagt und ist nach Mallorca ausgewandert. Den Neuanfang auf der Insel feierte die Influencerin direkt in einem Club – und genau das brachte ihr jetzt heftige Kritik von ihrem Ex Henning Merten (35) ein. Der Musiker und Social-Media-Star wirft Anne vor, ihre Kinder bereits am ersten Abend in der neuen Villa alleine gelassen zu haben, um feiern zu gehen. Schwere Vorwürfe, die sie nun in einem Promiflash-Interview klar zurückweist.

Anne bestreitet, die Kinder ohne Aufsicht gelassen zu haben. Stattdessen betont sie, dass eine Nanny für die Kinder da gewesen sei. "Er hat oft geglaubt, dass ich meine Kinder allein gelassen habe. Wie oft habe ich ihm dann Fotos der Nanny geschickt? Ich weiß es nicht … inzwischen möchte ich mich nicht mehr rechtfertigen, weil es nichts bringt. Er will mich einfach als schlechte Mama sehen", sagt sie gegenüber Promiflash. Für sie ist damit klar: Henning nutze die Situation, um sie in ein schlechtes Licht zu rücken.

Das Verhältnis zwischen Anne und Henning ist seit Längerem angespannt. Beide Seiten haben sich in der Vergangenheit öffentlich im Netz eine Schlammschlacht geliefert. Die 34-Jährige beschrieb das Miteinander zuletzt als "schwierig" und erklärte, sie hätten nur noch Kontakt, wenn es wirklich nötig sei. Anne hat drei Kinder, von denen Henning der Vater eines ist. Gemeinsam kommen die beiden kaum noch auf einen grünen Zweig – auch Annes jüngster Lebensabschnitt auf Mallorca scheint daran wenig zu ändern.

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ActionPress, Instagram / anne_wuensche Henning Merten und Anne Wünsche

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, April 2026

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Instagram / henningmerten Henning Merten im August 2024