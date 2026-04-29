Pietro Lombardi stellt klar: Er hat nichts gegen Menowin

Pietro Lombardi (33) hat sich zu Wort gemeldet und Gerüchte aus dem Weg geräumt, er habe ein Problem mit Menowin Fröhlich (38). Viele Fans hatten den DSDS-Gewinner so verstanden, als hätte er etwas gegen den Sänger persönlich – doch das stimmte offenbar nicht. Im Gegenteil: Pietro drückt Menowin sogar die Daumen für den weiteren Verlauf der Staffel. "Hoffe, er gewinnt. Was ich kritisiert habe, ist eher, dass sie jetzt egal wann, sobald ein alter Kandidat kommt, nicht mehr sagen können: 'Nein, du warst schon dabei'", stellte er bei Instagram klar.

In seinem Post lobte er Menowin in höchsten Tönen. "Viele haben es falsch verstanden und dachten, ich habe etwas gegen Menowin. Niemals, wir kennen uns so lange und er wird immer einer der krassesten Sänger in der DSDS-Geschichte sein", schrieb der Ex von Sarah Engels (33). Sein eigentlicher Kritikpunkt richtet sich also nicht gegen den Sänger selbst, sondern gegen das Format. Wenn RTL ehemalige Kandidaten zurückkehren lässt, könne die Sendung künftig niemanden mehr mit dem Verweis auf eine frühere Teilnahme ablehnen. "Jetzt müssen sie alle annehmen, sonst macht man sich unglaubwürdig. Bin gespannt", schlussfolgerte Pietro, der sich mit seiner Ex Laura Maria Rypa (30) derzeit eine Online-Schlammschlacht wegen des einstigen gemeinsamen Hauses liefert.

Pietros Kritik hatte zuletzt für Aufsehen gesorgt, nachdem er im Podcast "Patchwork Boys" mit Komiker Oliver Pocher (48) seinem Unmut über die Rückkehr alter DSDS-Kandidaten Luft gemacht hatte. Menowin war 2010 bei DSDS dabei und belegte damals den zweiten Platz – bereits seine zweite Teilnahme, nachdem er es 2005 nur unter die Top 20 geschafft hatte. Nun tritt der Musiker in der aktuellen Staffel erneut an und hat es bereits in die Top 10 geschafft. Die erste von drei Liveshows steht am Dienstag, 28. April, auf dem Programm.

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Collage: IMAGO / K.Piles, Instagram / menowin.froehlich_official Die Sänger Pietro Lombardi und Menowin Fröhlich, Collage.

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Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa bei Fame Fighting, Oktober 2025

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Coldrey, James Oliver Pocher und Pietro Lombardi, März 2017 in Berlin