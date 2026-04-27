DSDS-Liveshows: Diese elf Kandidaten kämpfen um den Titel

Die DSDS-Liveshows starten mit einer faustdicken Überraschung: Statt der üblichen Top 10 stehen in der ersten Live-Sendung am 28. April gleich elf Talente auf der großen Bühne bei RTL. In der begleitenden Doku-Reihe "DSDS Reality" auf RTL+ wurde bekannt, dass Delijah ihre Teilnahme aus persönlichen Gründen beendet hat – und dadurch zwei Plätze frei wurden. In der Runde der Liveshow-Kandidaten stehen nun Lex Spielhaupter, Constance Dizendorf, Menowin Fröhlich (38), Valentina Wagner, Maric Verch, Kadischa Weiss, Abii Faizan, Paco Lazar Simic, Peter Heimerdinger, Noemi Stefaniak und Tyrell Hagedorn. Die Nachricht verkündete Isi Glück (35) in der ersten Folge der neuen Reihe. Für die Elfergruppe geht es jetzt um alles: Jede Performance entscheidet über das Weiterkommen auf dem Weg zum Superstartitel.

Die neue Doku sorgt zusätzlich für Adrenalin im Kandidatenalltag: Erstmals in der Geschichte der Show ziehen die meisten Talente in ein gemeinsames Loft, in dem ihr WG-Leben rund um die Liveshows in zehn Episoden gezeigt wird. Zwei Ausnahmen gibt es: Tyrell bleibt vorerst wegen seines Abiturs außerhalb der WG, Valentina zieht ebenfalls nicht mit ein, da sie mit 16 Jahren noch zu jung ist. Auch Menowin ist zum Start der "DSDS Reality" nicht dabei. Er pausiert aus gesundheitlichen Gründen und lässt den Einzug zunächst aus. Der Sender betont, dass die Gesundheit aller Beteiligten Vorrang hat. Ob Menowin später noch nachrückt, ist derzeit offen.

Das Zusammenleben bringt den Kandidaten neue Nähe: Noemi und Tyrell wurden nach ihrer Nachnominierung von der Gruppe direkt willkommen geheißen, während der WG-Alltag Freundschaften, Routinen und kleine Reibungen sichtbar machen dürfte – ganz ohne Bühne, aber mit viel Zwischenmenschlichem. Parallel steht die Liveshow-Bühne bereits: Durch die Live-Abende führt erneut Laura Wontorra (37). In dieser Staffel gibt es insgesamt nur drei Liveshows, das Finale steigt schon am 9. Mai. Wie gewohnt entscheidet am Ende das Publikum über den neuen Superstar. Für Lex, Constance, Menowin, Valentina, Marc, Kadischa, Abii, Paco, Peter, Noemi und Tyrell heißt das: Nerven bewahren, im Loft ankommen – und live abliefern, wenn es darauf ankommt.

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RTL / Stefan Gregorowius Bushido, Isi Glück und Dieter Bohlen bilden die DSDS-Jury 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Lex Spielhaupter, DSDS-Liveshow-Kandidat

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RTL / Stefan Gregorowius Constance Dizendorf, DSDS-Liveshow-Kandidatin

RTL / Stefan Gregorowius Menowin Fröhlich, DSDS-Liveshow-Kandidat

RTL / Stefan Gregorowius Valentina Wagner, DSDS-Liveshow-Kandidatin

RTL / Stefan Gregorowius Maric Verch, DSDS-Liveshow-Kandidat

RTL / Stefan Gregorowius Kadischa Weiss, DSDS-Liveshow-Kandidatin

RTL / Stefan Gregorowius Abii Faizan, DSDS-Liveshow-Kandidat

RTL / Stefan Gregorowius Paco Lazar Simic, DSDS-Liveshow-Kandidat

RTL / Stefan Gregorowius Peter Heimerdinger, DSDS-Liveshow-Kandidat

RTL / Stefan Gregorowius Noemi Stefaniak, DSDS-Liveshow-Kandidatin

RTL / Stefan Gregorowius Tyrell Hagedorn, DSDS-Liveshow-Kandidat

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