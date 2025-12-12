So lustig reagiert Lewis Capaldi auf Fan-Antrag bei Konzert

Popstar Lewis Capaldi (29) ist nicht nur für seine emotionalen Balladen, sondern auch für seinen Humor bekannt – und den bewies er erneut während eines seiner Konzerte in Sydney. Dort nutzten ein Mann und seine Partnerin die Bühne und das Publikum in der Qudos Bank Arena als Kulisse für einen Heiratsantrag. Als der Antrag auf der großen Leinwand übertragen wurde, brachen die Fans in Jubel aus. Ganz in seinem typischen Stil legte der Sänger jedoch nach: "Das ist genug, richtet die Kameras wieder auf mich", scherzte er laut Daily Mail und fügte hinzu: "Wie könnt ihr es wagen, hierher zu kommen und euch zu verloben? Das ist meine Show!"

Die witzige Reaktion des Musikers sorgte auf TikTok für Furore, nachdem Nutzerin Sakara Bell den Moment in einem Video festhielt. Doch der Abend in Sydney war kein Einzelfall: Nur wenige Tage zuvor hatte in Brisbane ein weiterer Heiratsantrag während Lewis' Konzert für Aufmerksamkeit gesorgt. Während der Sänger gerade seine beliebte Ballade "Love the Hell Out of You" performte, ging ein Mann in der Menge auf die Knie. Auch hier kommentierte der Schotte gewohnt humorvoll: "Ihr nehmt mir den Glanz, und es ist mein Konzert." Dabei versprach er sogar, gespannt auf die Hochzeitseinladung zu warten.

Der Trend, Verlobungen während seiner Shows zu inszenieren, begleitet Schlagersänger Lewis Capaldi schon seit einiger Zeit. Bereits 2023 hatte er einem Paar in einem britischen Konzert die Bühne für einen Antrag überlassen, was damals weltweit für Schlagzeilen sorgte. Doch auch wenn der "Someone You Loved"-Star die romantischen Momente seiner Fans feiert, nimmt er diese nicht allzu ernst. Selbst als ein weiteres Paar bei einem Konzert in London vor der Menge den großen Schritt wagte, scherzte er: "Es ist alles gespielt. Sie sind bezahlte Schauspieler. Nein, Spaß beiseite, Glückwunsch!" Trotz solcher Unterbrechungen genießt der Musiker sein Bühnen-Comeback nach zwei Jahren Pause und ist derzeit für seine Tour durch Australien unterwegs.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lewis Capaldi, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Lewis Capaldi, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Lewis Capaldi bei den Brit Awards 2023