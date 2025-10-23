Lewis Capaldi bietet Fisch für Taylor Swifts Hochzeit an

Lewis Capaldi (29) hat eine ganz besondere Idee, wie er sich auf die Gästeliste für die anstehende Hochzeit von Taylor Swift (35) und Travis Kelce (36) einschleichen könnte. In der "Scott Mills Breakfast Show" auf BBC Radio 2 erklärte der schottische Sänger, dass er zwar nicht glaube, eingeladen zu werden, aber dennoch ein verlockendes Angebot habe. "Mein Vater ist Fischhändler", scherzte Lewis und bot an: "Mein Vater wird den Fisch für eure Hochzeit liefern – der frischeste Fisch übrigens!" Der Familienbetrieb seines Vaters, KP’s Seafood Specialist, liegt in Bearsden, in der Nähe von Glasgow.

Lewis ist nicht der einzige Prominente, der sich kreativ anbietet, um bei der Hochzeit des aktuell wohl angesagtesten Promi-Paars involviert zu sein. Mark Ronson (50) stellte sich als DJ zur Verfügung, während Buddy Valastro (48), bekannt als "Cake Boss", die Hochzeitstorte backen möchte. Auch andere Stars wie Jimmy Fallon (51), der als Stand-up-Comedian dabei sein will, und Martha Stewart (84), die ihre Dienste als Hochzeitsplanerin offerierte, hoffen offenbar auf eine Einladung zu dem Event, das schon jetzt große Aufmerksamkeit auf sich zieht. Lewis zeigte sich jedoch bescheiden und betonte scherzhaft, dass ihm schon eine Einladung zur Abendveranstaltung genügen würde: "Ich würde kurz reinschauen, 'Hallo' sagen und wieder gehen."

Lewis und Taylor kennen sich bereits einige Jahre, auch wenn sie sich nicht regelmäßig sehen. Der Sänger war 2019 auf der Gästeliste für Taylors 30. Geburtstag, ein Ereignis, das er offenbar noch immer in Erinnerung hat. Kürzlich trafen die beiden in der "Graham Norton Show" aufeinander, wo Taylor den Musiker für sein "wunderschönes" Talent lobte. Und obwohl er große Bewunderung hegt, nimmt Lewis die Situation rund um die Hochzeitseinladungen gewohnt humorvoll: "Das Beste an der Abendveranstaltung ist, dass man die eigentliche Zeremonie nicht durchstehen muss", witzelte er im Interview.

Getty Images Lewis Capaldi, schottischer Musiker

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

Getty Images Lewis Capaldi, Sänger