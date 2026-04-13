Realitystar des Jahres? Aleks gönnt es Vanessa Nwattu nicht

Bei den diesjährigen Reality Awards bahnt sich ein echter Beef zwischen zwei Ex-Partnern an. Vanessa Nwattu (26) ist in der Kategorie "Bester weiblicher Realitystar" nominiert – und hat damit die Chance auf eine begehrte Auszeichnung. Ihr Ex Aleksandar Petrovic (35) geht in dieser Kategorie hingegen leer aus. Stattdessen ist der Realitystar als Kandidat für den weniger schmeichelhaften Titel "Red Flag des Jahres" im Gespräch. Aleks ließ im Promiflash-Interview kein gutes Haar an seiner Ex und machte klar, wie er zu ihrer Nominierung steht.

Die Worte des Realitystars sind dabei alles andere als freundlich. "Ich gönne es ihr aus dem Grunde nicht, weil sie einfach viele Lügen verbreitet hat und versucht hat, meinem Image zu schaden, es zu schädigen, was sie auch geschafft hat", erklärte er gegenüber Promiflash. Außerdem fügte er hinzu: "Der Anwalt ist dran. Deswegen gönne ich es ihr nicht." Aleks wirft Vanessa also nicht nur Lügen vor, sondern setzt offenbar auch rechtliche Schritte gegen sie.

Vanessa und Aleks lernten sich durch ihre gemeinsame Zeit im Reality-TV kennen. Neben seiner TV-Karriere ist Aleks auch als Social-Media-Star aktiv und hat sich in der Welt des Reality-TV einen Namen gemacht. Das frühere Paar sorgte schon in der Vergangenheit immer wieder für Gesprächsstoff in der Szene – und auch jetzt, nach ihrer Trennung, bleibt es zwischen den beiden offensichtlich alles andere als ruhig.

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Instagram / aleks_petrovic Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu im Mai 2024

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IMAGO / Panama Pictures Aleks Petrovic, Realitystar

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Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit