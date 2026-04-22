Brenda Brinkmann schwärmt von Vanessa Nwattus neuem Freund

In der zweiten Ausgabe von Sam Dylans (35) Reality-Talkshow "Nightfever" plauderte Brenda Brinkmann offen über den neuen Partner von Vanessa Nwattu (26). Die Realitydarstellerin verriet im Gespräch mit Sam erste Details zu dem Mann an Vanessas Seite und kam aus dem Schwärmen kaum heraus. "Ja, ich habe ihn kennengelernt. Ich schwöre, ich liebe ihn. Er ist mein Lieblingsschwager", sagte sie in "Nightfever". Pikant: Vanessas Ex-Freund Aleksandar Petrovic (35) saß an dem Abend ebenfalls im Studio und verfolgte die Aussagen live. Damit machte Brenda klar, dass sie Vanessas neuen Partner bereits persönlich getroffen hat – und dass er bei ihr bleibenden Eindruck hinterlassen hat.

Als Sam mehr wissen wollte, legte Brenda nach und beschrieb den Unbekannten mit deutlichen Worten. "Er ist fürsorglich, er ist zärtlich, er ist liebevoll, er ist reif, er ist nicht unsicher", zählte sie in "Nightfever" auf. Die Influencerin hob außerdem hervor, wie der Mann mit Vanessas Öffentlichkeit umgeht: "Er lässt ihr die Bühne und sagt: 'Ey, das ist deine Show, das ist deine Arbeit und ich würde mich niemals in den Vordergrund stellen'", erklärte Brenda in der Sendung. Darüber hinaus stellte sie ihn als stabilen Typ mit gutem Job dar und betonte, dass er auf sie gesund maskulin wirke. Währenddessen bekam Aleksandar die Lobeshymnen aus nächster Nähe mit.

Vanessa hatte ihren neuen Beziehungsstatus vor Kurzem auch selbst öffentlich gemacht. Bei den Reality Awards bestätigte die TV-Bekanntheit, dass sie wieder in festen Händen ist, und ließ durchblicken, wie wichtig ihr ein Partner ist, der in sich ruht und eine maskuline Ausstrahlung mitbringt. Gemeinsam mit Aleksandar nahm sie dort zudem den Preis in der Kategorie Trennung des Jahres entgegen – ein Moment, der die gemeinsame Vergangenheit der beiden nochmals in Erinnerung rief. Dass Brenda den neuen Mann nun so warm beschreibt, passt zu dem Bild, das Vanessa zuletzt von ihrem privaten Glück vermittelte. Details wie Name oder Beruf des Partners blieben in "Nightfever" allerdings außen vor, im Fokus stand vor allem, wie er sich an Vanessas Seite verhält und sie unterstützt.

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Instagram / vanessa.nwa Brenda Brinkmann und Vanessa Nwattu, Februar 2026

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu beim finalen Lagerfeuer von "Temptation Island VIP"

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Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, März 2026