Nach Event: Vanessa Nwattu packt über die Reality-Szene aus

Vanessa Nwattu (26) hat sich nach einem glamourösen Branchen-Event über die Reality-TV-Szene geäußert und dabei kein Blatt vor den Mund genommen. Am vergangenen Abend fand in Köln die Premiere von "Kampf der RealityAllstars" statt, bei der sich neben den Stars der Show auch zahlreiche weitere bekannte Gesichter aus der Realitywelt tummelten. Einen Tag nach der Veranstaltung meldete sich Vanessa auf Instagram zu Wort und teilte ihre schonungslosen Beobachtungen mit ihren Followern. "Bei manchen dreht sich wirklich nur alles um Show – kompletten Bezug zur Realität verloren!", schrieb die Realitydarstellerin auf der Plattform. Was sie dort erlebt hatte, schien die junge Frau sichtlich bewegt zu haben.

Besonders schockiert zeigte sich Vanessa über den Umgang mit Drogen in der Branche. "Erschreckend, wie viele aus der Branche wirklich ein Drogenproblem haben. War echt gruselig mit anzusehen...", berichtete sie weiter in ihrer Instagram-Story. Doch damit nicht genug: Die Realitydarstellerin kritisierte auch, dass gewisse Produktionen Tätern weiterhin eine Plattform böten und diese geschützt würden. "Auch traurig, wie viele Täter weiter geschützt werden und Plattform von gewissen Produktionen bekommen", schrieb Vanessa und fügte hinzu: "Bin gespannt, bei dem, was ich gestern beobachtet habe, ob bei gewissen anstehenden Ausstrahlungen alles gezeigt wird oder ob es bewusst weggelassen wird, aus Sorge, sich ggf. rechtfertigen zu müssen, wie so etwas weiter unterstützt wurde."

Vanessa Nwattu ist seit einiger Zeit als Realitystar bekannt und gehört selbst zur deutschen Reality-TV-Szene. Die 26-Jährige hat durch verschiedene Formate Bekanntheit erlangt und scheint nun zunehmend eine kritische Haltung gegenüber der Branche einzunehmen, in der sie sich bewegt. Möglicherweise hat das auch mit ihrer sehr öffentlichen Trennung von Aleksandar Petrovic (35) zu tun – die beiden schießen noch immer im Netz gegeneinander. Mit ihren offenen Worten auf Instagram reiht sie sich ein in eine wachsende Zahl von Realitystars, die die Schattenseiten des Formats öffentlich ansprechen. Dass Vanessa sich trotz ihrer eigenen Zugehörigkeit zur Szene so deutlich äußert, zeigt, dass sie bereit ist, unbequeme Wahrheiten anzusprechen.

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Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Realitystar

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Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu beim finalen Lagerfeuer von "Temptation Island VIP"

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