"Prominent getrennt": Bei Aleks und Vanessa kracht's sofort

Kaum sind Vanessa Nwattu (26) und Aleksandar Petrovic (35) bei Prominent getrennt in Südafrika unter einem Dach, da fliegen auch schon die Fetzen. Fünf Monate nach ihrem dramatischen Liebes-Aus bei Temptation Island VIP treffen die Realitystars erneut aufeinander – und die Stimmung ist frostig. Wie RTL+ zeigt, verweigert Vanessa ihrem Ex schon beim Einzug den Handschlag. Für Aleks ein Schlag ins Gesicht: Er fühlt sich zutiefst missachtet und schiebt direkt nach. "Man gibt sogar einem Hund die Pfote!", schimpft er in der Sneak Preview und macht damit klar, wie sehr ihn die kühle Begrüßung wurmt.

Der Realitystar lässt es damit aber nicht bewenden: Aleks ist überzeugt, dass Vanessa ihm mehr Dankbarkeit schuldet. "Vanessa wäre nicht dort, wo sie heute ist, ohne mich", stellt er in der Vorschau klar und fordert damit öffentlich Anerkennung für ihren Karriereweg. Neben der verweigerten Hand kritisiert er auch Vanessas Look. Früher habe sie für ihn "elegant, wie eine Frau zum Heiraten" gewirkt, jetzt sei ihr Stil ihm zu freizügig und "billig". Ihre langen Fingernägel und ihr "Baddie"-Auftreten seien etwas, das sie sich in der Beziehung mit ihm nie erlaubt hätte. Spätestens als Vanessa auch noch den ersten gemeinsamen Sekt ablehnt und nicht mit ihm anstoßen will, eskaliert die Situation im gemeinsamen Interview – der erste große Streit ist damit schon nach wenigen Minuten in vollem Gange.

Vanessa zeigt sich dagegen fest entschlossen, in der Show eine ganz andere Seite von sich zu präsentieren als in der früheren Beziehung. Gegenüber RTL+ berichtet sie, sie habe damals "gehorchen" müssen und "sehr viel Angst vor ihm gehabt". Heute beschreibt sich die Reality-TV-Darstellerin als selbstbewusst und unabhängig: "Ich bin so eine starke Frau. Ich glaube, ich bin einfach genau all das, wovor er eigentlich immer Angst hatte", erklärt sie. Mit ihrer Teilnahme an "Prominent getrennt" verfolgt sie nach eigenen Worten ein klares Ziel: "Ich will jede Frau da draußen warnen vor solchen Männern wie Aleks!" Für Vanessa scheint das Experiment in Südafrika damit nicht nur ein Wiedersehen mit dem Ex zu sein, sondern auch ein persönlicher Befreiungsschlag vor laufenden Kameras.

Anzeige Anzeige

Imago Aleks Petrovic beim Reality Award 2026 im Maritim Hotel Bonn

Anzeige Anzeige

Imago Vanessa Nwattu, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic, Reality-TV-Stars