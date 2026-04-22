Aleks Petrovic zweifelt Ex Vanessa Nwattus neue Liebe an

In der Reality-Talkshow "Nightfever" von Sam Dylan (35) hat Aleksandar Petrovic (35) jetzt offen über die neue Liebe seiner Ex Vanessa Nwattu (26) gesprochen – und dabei deutliche Zweifel geäußert, ob dieser Freund überhaupt existiert. Auf die direkte Frage von Sam, ob Vanessa die Beziehung vielleicht nur erfunden habe, um ihm eins auszuwischen, reagierte Aleks zunächst diplomatisch – um dann aber doch seiner Skepsis freien Lauf zu lassen.

Gegenüber Sam erklärte Aleks zwar: "Wenn sie den neuen Freund hat und der sie glücklich macht, dann wünsche ich ihr das Beste, dann soll sie glücklich werden." Allerdings fügte er hinzu, dass er das Verhalten seiner Ex als widersprüchlich empfinde: "Es ist für mich ein bisschen fragwürdig, weil warum trittst du nach. Das ist doch auch respektlos deinem neuen Freund gegenüber. Wenn du so glücklich bist, dann bist du in deiner rosaroten Bubble, dann willst du keinen Hass. Das war so ein bisschen widersprüchlich." Für Aleks scheint besonders die Art und Weise, wie Vanessa die neue Liebe verkündete, darauf hinzudeuten, dass es ihr dabei vor allem darum ging, ihm einen Seitenhieb zu verpassen.

Vanessa machte ihre neue Beziehung nämlich bei den Reality Awards öffentlich – und das ausgerechnet, als sie gemeinsam mit Aleks auf der Bühne stand, um den Preis für "Die Trennung des Jahres" einzuheimsen. "Ja, ich bin wieder glücklich", verriet sie bei der Preisverleihung. Dann schwärmte sie davon, endlich einen richtigen "maskulinen Mann" an ihrer Seite zu haben.

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Imago Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, Februar 2023

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Instagram / aleks_petrovic Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic, Realitystars

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Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic, Reality-TV-Stars