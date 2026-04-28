Nach Trauer: Kim Virginia Grey will durch Van-Tour Freiheit

Nach einem schweren Jahr meldet sich Kim Virginia Grey (30) mit einer ermutigenden Nachricht bei ihren Fans: Die Reality-TV-Bekanntheit plant gemeinsam mit ihrem Mann Nikola Grey (30) eine neue Van-Tour. In ihrer Instagram-Story wendet sich Kim direkt an ihre Follower und lässt durchblicken, dass diese Reise für sie eine ganz besondere Bedeutung hat. "Euer Lieblings-Vancouple ist bald wieder am Start. Wir planen gerade unsere nächste Tour. Und diesmal fühlt es sich irgendwie anders an... Ich merke einfach, wie sehr ich das gerade brauche!", schreibt sie.

In ihrem Post lässt Kim auch tiefer blicken, was sie in den vergangenen Monaten bewegt hat. "Ich hab im Hintergrund so viel aufgebaut, so viel gegeben... und ehrlich gesagt auch ein Jahr lang still für mich getrauert. Jetzt will ich einfach wieder Freiheit spüren. Leichtigkeit. Einfach sein. Einfach erleben", so die Influencerin weiter. Dahinter steckt ein schmerzhaftes Erlebnis: Im vergangenen Sommer hatte Kim Virginia nach eigenen Angaben ihr ungeborenes Baby verloren – eine Erfahrung, die sie nun öffentlich als Grund für ihre stille Trauerzeit benennt.

Vor einer Woche hatten Kim und Nikola bereits einen weiteren Hoffnungsschimmer geteilt: Das Paar habe einen Termin für den nächsten Schritt Richtung Babyglück. "Wir haben unseren Transfertermin", sagten sie in einem Video auf Instagram. Auch in ihrer Story klang Kim damals erleichtert, dass sie die Neuigkeit endlich öffentlich machen konnte. "Irgendwie surreal, dass wir das jetzt endlich teilen... Aber jetzt ist es raus und irgendwie fühlt es sich befreiend an. War so komisch, euch nichts zu erzählen", erklärte sie.

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025

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Instagram / kimvirginiaa Nikola Grey und Kim Virginia, Trash-TV-Bekanntheiten