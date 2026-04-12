Nur wildes TikTok-Gerücht? Ariana Grande soll schwanger sein

Ist Ariana Grande (32) schwanger? Auf TikTok kursieren derzeit hartnäckige Gerüchte rund um die Popsängerin. Ein Video behauptet, sie sei bereits drei Monate in guter Hoffnung. Als möglicher Vater gilt ihr Schauspielkollege Ethan Slater (33), mit dem sie seit ihrer gemeinsamen Arbeit an Wicked liiert ist. Eine offizielle Bestätigung der Neuigkeiten gibt es bislang weder von Ariana noch von Ethan.

Die Gerüchteküche brodelt also, doch die Quellenlage ist dünn: Die Behauptungen stammen ausschließlich aus unbelegten TikTok-Beiträgen. Weder bekannte Medien wie People oder TMZ noch andere üblicherweise gut informierte Quellen haben die Geschichte aufgegriffen oder bestätigt. Auch innerhalb der TikTok-Community selbst werden die Behauptungen skeptisch aufgenommen – viele Kommentare unter dem entsprechenden Video zweifeln offen an den Angaben. Zumal Ariana und Ethan in den letzten Monaten eher mit einer vermeintlichen Beziehungskrise für Schlagzeilen sorgten.

Ariana und Ethan hatten sich am Set von "Wicked" kennengelernt. Viel ist nicht über die Beziehung bekannt. Die Sängerin, die schon als Kind vor der Kamera stand und seit Jahren zu den größten Popstars der Welt zählt, teilt mit ihren Fans vor allem Einblicke in Musik- und Filmprojekte – ihr Liebes- und Familienleben hält sie dagegen meist bewusst im Hintergrund. Ob an den Schwangerschaftsgerüchten etwas dran ist, ist fraglich. Ariana bleibt auch hier ihrer Linie treu und hat sich bislang nicht zu den Spekulationen geäußert.

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Getty Images Ariana Grande, Critics' Choice Awards 2026

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Getty Images / Valerie Macon/Afp, Getty Images / Eugene Gologursky Ariana Grande und Ethan Slater, Collage

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Getty Images Ethan Slater, Ariana Grande und ein Besucher, Critics Choice Awards 2025