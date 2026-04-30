Nach einem Jahr: Larsa Pippen und Jeff sind wohl getrennt

Larsa Pippen (51) ist wieder solo unterwegs: Die Reality-TV-Bekanntheit und Basketballprofi Jeff Coby sollen sich nach nur rund einem Jahr Beziehung getrennt haben. Laut dem US-Portal TMZ erfolgte das Liebes-Aus bereits vor rund einem Monat, ganz ohne großes Drama. Dem Bericht zufolge sei die Beziehung einfach ausgelaufen, weil sich die Dinge zwischen den beiden nicht weiterentwickelt hätten. Inzwischen herrscht Funkstille, Larsa und Jeff stehen wohl nicht mehr in Kontakt.

Dabei hatte alles zunächst nach einer vielversprechenden Romanze ausgesehen. Larsa und Jeff lernten sich im Januar 2025 auf einer Party kennen und zeigten sich schon wenige Monate später gemeinsam auf einem roten Teppich. Der frühere Profi-Basketballer schwärmte öffentlich von der TV-Bekanntheit und bezeichnete sie als "einen der besten Menschen", die er je getroffen habe. Larsa wiederum beschrieb das Miteinander als locker, unkompliziert und emotional stabil.

Larsas Liebesleben war in den vergangenen Jahren immer wieder Thema in der Öffentlichkeit. Vor Jeff hatte sie mehrere Jahre lang Marcus Jordan (35) gedatet, bevor die Beziehung endgültig zerbrach. Davor war sie fast zwei Jahrzehnte lang mit NBA-Legende Scottie Pippen (60) verheiratet. Auf der BravoCon hatte Larsa noch gemeinsam mit Jeff über Verlobungsringe gesprochen und dabei sogar verraten, welche Schliffformen ihr besonders gefallen – einen Antrag hatte es bis zuletzt allerdings nicht gegeben.

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Getty Images Larsa Pippen und Jeff Coby, April 2025

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Getty Images Larsa Pippen, Reality-TV-Star

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Imago Larsa Pippen und Jeff Coby beim Pegasus World Cup in Miami