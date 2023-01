Mit Leo DiCaprio zusammen? Victoria Lamas' Papa ist besorgt

Lorenzo Lamas (64) macht sich Sorgen um seine Tochter Victoria! Seit einigen Wochen verbringt das Model viel Zeit mit dem Schauspieler Leonardo DiCaprio (48). Sie feierten sogar Silvester zusammen. Doch dass der Titanic-Star seine Partnerinnen ziemlich oft wechselt und die Beziehungen nie länger als ein paar Monate andauern, kommt bei Victorias Papa Lorenzo überhaupt nicht gut an: Er ist deshalb ziemlich besorgt!

Im Gespräch mit New York Post sprach der 64-Jährige, der selbst einst einen Ruf als Womanizer hatte, ganz offen über die Turtelei seiner Tochter. "Sie ist sehr verliebt", gab er ehrlich zu. Lorenzo befürchte aber, dass Victorias Gefühle dabei verletzt werden könnten. "Ich habe ihr gesagt, sie sollte die Beziehung wie einen Urlaub sehen – genieße ihn einfach so sehr du kannst, so lange wie er eben dauert. Und wenn er länger als ein typischer Urlaub dauert, super. Aber wenn nicht, dann pass auf dein Herz auf."

Offenbar hatte der Grease-Darsteller in dem Interview aber etwas zu viel über Victorias Liebesleben preisgegeben. Nur wenige Stunden später ruderte er nämlich zurück – und revidierte seine Aussage: "Ich würde gerne alles privat halten. Ich habe nur mit Ihnen gesprochen, weil ich dachte, es wäre eine positive Sache, aber sie sieht es nicht so. Sie sind Freunde, sie sind nicht in einer ernsten Beziehung."

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Getty Images Lorenzo Lamas mit seiner Tochter Victoria

Instagram / victoriaalamas Victoria Lamas, Model

