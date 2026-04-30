Drama um Sexgerücht: Vanessa Brahimi lästert über Rebecca

Ein Sexgerücht sorgt in der aktuellen Staffel von Prominent getrennt für ordentlich Wirbel – und Vanessa Brahimi reagiert darauf mit Humor. Rebecca Ries hatte behauptet, Vanessa habe in der Vergangenheit mit ihrem Ex Göktug Göker schlafen wollen. Vanessa lässt diese Behauptung nicht einfach so stehen, sondern meldet sich in der Kommentarspalte eines Instagram-Beitrags zu Wort und macht sich über das Gerücht lustig: "Es ist an Peinlichkeit nicht mehr zu übertreffen. So lustig, welch absurde Storys sich Männer aus gekränktem Ego aus dem A*sch ziehen. Heutzutage heißt ja Freundlichkeit direkt, dass man mit jemandem ins Bett will. Schreie!"

Unterstützung bekommt Vanessa dabei von Nadja Großmann, die sich ebenfalls in der Kommentarspalte zu Wort meldet. Sie betont, dass Vanessa selbst dann niemandem Rechenschaft schulde, wenn etwas zwischen den beiden gewesen wäre – schließlich seien beide zu dem Zeitpunkt Single gewesen. "War selbst mit ihr befreundet, so ein negativer und unzufriedener Mensch ist unerträglich. Hoffe, sie findet endlich mal ihren inneren Frieden", schreibt Nadja. Vanessa stimmt ihr zu und ergänzt, Rebecca habe statt Gök direkt die Frau angegriffen und beleidigt – obwohl seine Geschichte gelogen sei. "Das, was du beschreibst, wird man eins zu eins in den nächsten Folgen sehen...", kündigt Vanessa an. Darauf legte Nadja noch einmal nach: "Maus, diese Dame ist innerlich so zerfressen von Hass/Wut/Neid usw., die kann gar nicht anders! Schau dich mal an – da hätte ich auch Angst um meinen Mann – Granatenalarm."

Das Gerücht hatte bereits in der ersten Folge von "Prominent getrennt" für Zündstoff gesorgt. Als Rebecca in der Villa erfuhr, dass sie ihr Zimmer mit Vanessa und deren Ex Richard Sternberg teilen sollte, platzte es sofort aus ihr heraus: "Oh mein Gott, das ist ein Scherz. Die wollte mit Gök bumsen", polterte sie. Gök bremste direkt: "Das ist gerade richtig unnötig." Im Einzelinterview schoben sich Rebecca und Gök anschließend gegenseitig den Schwarzen Peter zu. Rebecca behauptete, ihr Ex habe sie nach der Trennung angerufen und gesagt: "Die Vanessa hat mich angebaggert" und "Die Vanessa wollte mit mir aufs Hotelzimmer gehen." Gök widersprach und stellte klar: "Ich habe gesagt, wir haben uns gut verstanden." Doch Rebecca ließ nicht locker: "Und dass sie mit dir bumsen wollte. Das hast du mir erzählt. Komm einfach auf den Punkt."

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Instagram / vanessabrahimi Vanessa Brahimi, Reality-TV-Sternchen

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RTL / Africa Vumazonke Göktug Göker und Rebecca Ries, "Prominent getrennt"-Kandidaten

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Instagram / nadja__1406 Nadja Großmann, Januar 2025