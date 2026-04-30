Anna Adamyan teilt ehrliche Worte zu chronischer Krankheit

Anna Adamyan (30) spricht offen über ihre chronische Erkrankung: Die Influencerin und Realitystar leidet an Adenomyose, einer schmerzhaften Erkrankung der Gebärmutterschleimhaut, und hat jetzt auf Instagram ehrliche Worte dazu geteilt. Anlässlich des Adenomyosis Awareness Month, der im April stattfindet, beschreibt sie in einem emotionalen Post, wie ihr Alltag mit der Diagnose aussieht – und macht dabei deutlich, wie schwer das Leben mit dieser Krankheit manchmal ist. "Adenomyose zu haben bedeutet für mich... Chronische Schmerzen, die ständig da und kaum zu ertragen sind – als würde ein kleines Wesen von innen meine Gebärmutter mit einem Messer stechen", schreibt die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin gegenüber ihrer Community.

In dem Post schildert die 29-Jährige auch den psychischen Druck, der mit der Erkrankung einhergeht: das Gefühl, nicht verstanden zu werden, und die Tatsache, dass es keine Heilung gibt. "Damit zu leben, dass es keine Chance auf Heilung gibt und ich somit immer wieder Wege finden muss, mit den Schmerzen umzugehen", beschreibt sie weiter. Wie Anna erklärt, hat sie die Diagnose seit elf Jahren, die Beschwerden seien aber bereits früher aufgetreten. Außerdem spricht sie an, welche Auswirkungen die Krankheit auf ihren Kinderwunsch hatte: "Eine unglaubliche Ungewissheit bei unserem Kinderwunsch, und tatsächlich war sie leider ein großer Teil des Problems." An andere Betroffene richtet sie aufmunternde Worte: "Bleib gerne hier – so fühlen wir uns weniger allein und mehr verstanden."

Trotz all der Herausforderungen, die die Erkrankung mit sich bringt, erlebte Anna zuletzt auch große Freude: Die Influencerin verkündete pünktlich zu Weihnachten, ihr zweites Kind zu erwarten – eine Nachricht, die sie selbst als "größtes Weihnachtswunder" bezeichnete. Dass die Adenomyose ihren Kinderwunsch über Jahre hinweg erschwert hatte, macht diesen Moment noch bedeutsamer. Mit ihrem offenen Umgang mit der Erkrankung möchte Anna auch auf das Thema aufmerksam machen. "Viele haben von der Adenomyose noch nie etwas gehört oder können es kaum aussprechen. Dabei leiden viele und das oftmals tagtäglich, meistens für sich", schreibt sie auf Instagram.

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Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im Juni 2025

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Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Influencerin

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Instagram / annaadamyan Schwangerschaftstest von Anna Adamyan, Dezember 2025