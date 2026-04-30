Fremdgehvorwürfe als Karma? Samira Yavuz schießt gegen Lorik

In der Reality-Bubble brodelt es mal wieder gewaltig: In Sam Dylans (35) Talkshow "Nightfever" erhob eine Frau schwere Vorwürfe gegen Lorik Bunjaku (29) und behauptete, er habe seine Partnerin Denise Hersing (30) mit ihr betrogen. Für Samira Yavuz (32) offenbar ein gefundenes Fressen. In ihrer Instagram-Story meldet sie sich schadenfroh zu Wort – und setzt gleich eine musikalische Spitze: Während im Hintergrund Justin Timberlakes (45) Hit "What Goes Around... Comes Around" läuft, richtet sie sich direkt an das Paar. "Lieber Lorik, liebe Denise. Dieser Song ist für euch, oder?", sagt sie und erinnert daran, wie die beiden einst in ihrem Podcast "Planlos geht der Plan los" ausführlich über das Fremdgehdrama rund um sie und Ex-Mann Serkan (33) gesprochen hatten.

Die Bachelor in Paradise-Bekanntheit wirft den beiden vor, damals im Privatleben anderer herumgestochert und Menschen eingeladen zu haben, die "ihre Wahrheit" ausgebreitet hätten. "Diese Wahrheit ist natürlich auch nur 50 Prozent, weil die Person hat es natürlich auch geschafft, sich positiv darzustellen. Es war interessant für euch, oder? Da muss man doch mal Licht ins Dunkeln bringen", betont Samira und fügt hinzu: "Und jetzt betrifft es dich selbst, Lorik. Jetzt sitzt du da in einer Talkshow und wirst mit Fremdgehvorwürfen konfrontiert und findest es auf einmal gar nicht mehr so geil, oder? Kann das sein?" Sie selbst habe es damals ebenfalls nicht genossen, dass ihr Privatleben öffentlich diskutiert wurde: "Aber es hat niemanden von euch gejuckt, ob ich das möchte oder nicht."

Hintergrund: In der dritten Ausgabe von "Nightfever" war es vor wenigen Tagen richtig brisant geworden. Hinter einer Schattenwand meldete sich eine unbekannte Frau zu Wort und behauptete, sie habe im Herbst etwas mit Lorik und sogar auch mit seinem Bruder gehabt. Sie schilderte den Abend in drastischen Details: "Wir waren in meinem Schlafzimmer, wir haben angefangen, uns zu küssen – es war ein bisschen emotionslos, ich glaube, es ist nicht so sein Ding –, dann haben wir uns ausgezogen – auch sehr emotionslos, aber wir wollten uns ja nicht verlieben an dem Abend." Die Frau behauptete außerdem, Lorik habe dabei zugeschaut, wie sie mit seinem Bruder intim wurde. Anschließend habe er sich noch oral befriedigen lassen, bevor er gegen fünf Uhr morgens plötzlich gegangen sein soll.

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IMAGO / Future Image, IMAGO / Future Image Collage: Samira Yavuz und Lorik Bunjaku

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

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Imago Lorik Bunjaku und Denise Hersing bei den Reality Awards 2026