Helene Fischer bringt Reinhard Mey zurück ins Rampenlicht

Es war ein magischer Moment in der "Helene Fischer Show": Nach einem Vierteljahrhundert kehrte Reinhard Mey (82) auf die TV-Bühne zurück. Die Schlagersängerin, die mit ihrer Weihnachtsshow stets für unvergessliche Augenblicke sorgt, punktete auch in diesem Jahr mit einer beeindruckenden Gästeliste. Neben Maite Kelly (45), Robbie Williams (50) und Marianne Rosenberg (69) stand diesmal ein Herzensgast von Helene (40) im Mittelpunkt. "Ein ganz großer Wunsch von mir geht in Erfüllung", schwärmte sie, bevor sie den Liedermacher auf die Bühne holte.

Dort verzauberte der 82-Jährige das Publikum mit seinem aktuellen Song "Du kannst fliegen" und einer rührenden Interpretation von "Wir" aus dem Jahr 1990. Dass Reinhard so lange der TV-Bühne fernblieb, verlieh seinem Comeback eine ganz besondere Note. "Ich habe einfach auf die richtige Show gewartet", erklärte der Musiker während der Sendung. Für Helene war die Freude offenbar ganz auf ihrer Seite: Mit Tränen in den Augen beschrieb sie den Auftritt als "Riesenehre". Auch das Publikum in der Düsseldorfer Messehalle war hin und weg und bedankte sich mit Standing Ovations.

Einen weiteren Höhepunkt lieferte Helene selbst: Zusammen mit ihrem Ex-Partner Florian Silbereisen (43) performte sie ein inniges Duett und sorgte damit für einen der emotionalsten Momente des Abends. "Es ist immer etwas ganz Besonderes, mit Florian zusammenzuarbeiten", betonte Helene später. Ihre Harmonie auf der Bühne berührte das Publikum und zeigte, dass wahre Freundschaft die Zeit überdauern kann.

Anzeige Anzeige

ZDF / Sandra Ludewig Helene Fischer, 2023

Anzeige Anzeige

ActionPress / Frederic Kern / Future Image Helene Fischer und Florian Silbereisen bei "Das große Schlagercomeback", 2022

Anzeige Anzeige