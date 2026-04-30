Denise Richards erinnert sich liebevoll an Patrick Muldoon

Denise Richards (55) fällt es nach dem Tod ihres langjährigen Freundes Patrick Muldoon (†57) schwer, sich ihr gemeinsames letztes Filmprojekt anzuschauen. In einem Interview mit Extra TV sprach die Schauspielerin über den Tod des Schauspielers, der am 19. April im Alter von 57 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben ist. Dabei ging es auch um den Thriller "Dirty Hands", den die beiden zusammen gedreht hatten und der seit dem 24. April digital verfügbar ist. "Es ist sehr schwierig, dafür Pressearbeit zu machen, weil die Situation so erschütternd ist", sagte Denise und fügte hinzu: "Aber ich weiß, dass er möchte, dass ich es tue, weil er möchte, dass wir diesem Projekt noch Ehre erweisen – er war so leidenschaftlich bei dieser Sache dabei."

Den fertigen Film hat sich die 55-Jährige bisher allerdings nicht angesehen: "Ich kann den finalen Schnitt noch nicht ansehen." Dennoch ist sie überzeugt, dass Patrick darin sein Bestes gegeben hat: "Das war seine beste Leistung." Auch ihre drei Töchter Sami Sheen (22), Lola Sheen und Eloise Richards können den Film derzeit noch nicht schauen. "Meine Töchter standen Pat so nah, sie können ihn gerade noch nicht sehen", erklärte Denise und fügte hinzu: "Eines Tages werden wir es tun. Wir werden darauf zurückkommen, aber ich bin dankbar, dass ich diese Erinnerung mit ihm und mir habe."

Denise und Patrick verband eine jahrzehntelange enge Freundschaft. Die beiden lernten sich in einer Schauspielklasse kennen, als Denise 19 und Patrick 21 Jahre alt war. Ihr erster gemeinsamer Film war das Sci-Fi-Kultwerk "Starship Troopers" aus dem Jahr 1997. In einem langen Instagram-Post nach seinem Tod schrieb die Schauspielerin: "Du warst mein bester Freund und meine Familie." Patrick habe jedes Zimmer zum Strahlen gebracht, sie beschrieb ihn als den "unterschätztesten Schauspieler" und würdigte seine Freundlichkeit und Loyalität. Sein Tod traf Denise tief – Patrick war zuletzt noch mit ihr gemeinsam bei den Saturn Awards auf dem roten Teppich aufgetreten.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Denise Richards und Patrick Muldoon

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Getty Images Denise Richards bei den 7th Daytime Beauty Awards in Los Angeles, 21. September 2025

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Getty Images Bei der Chrysalis Butterfly Ball: Patrick Muldoon in Brentwood, Kalifornien, am 31. Mai 2008