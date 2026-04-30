Umut ist ihr "Traummann": Lena Goldstein kontert Zweiflern

Lena Goldstein und Umut Tekin (28) sind frisch verliebt – und die Realitystars machen aus ihren Gefühlen füreinander kein Geheimnis. Doch nicht alle im Netz glauben daran, dass die Liebe auf Gegenseitigkeit beruht. Besonders Umuts turbulente Vergangenheit mit Datingshows und Co. sorgt bei einigen Followern für Skepsis. Ein Fan bringt diese Zweifel nun in einem Instagram-Q&A von Lena direkt zur Sprache: "Nehme dir deine Gefühle für ihn voll ab, bei ihm [bin ich] nicht so sicher. Hoffe, du wirst nicht enttäuscht." Die Influencerin lässt diese Aussage jedoch nicht unkommentiert stehen und holt zu einer deutlichen Antwort aus.

Lena stellt klar: "Es ist nicht richtig, als außenstehende Personen die Gefühle eines Menschen zu beurteilen. Ihr wisst alle nicht, wie wir füreinander empfinden. Und es gibt keinem das Recht da draußen, sich ein Urteil darüber zu machen." Sie betont außerdem, dass sie Umut nicht ohne Grund als ihren Traummann bezeichne. Sie habe sehr hohe Ansprüche an einen Partner – auch, weil sie selbst Mutter sei. Umut teile ihre Werte und kümmere sich intensiv um sie und ihre Tochter Malia. "Er versucht, uns jeden Wunsch von den Lippen abzulesen, gibt unglaublich viel Liebe, Respekt und Wertschätzung", schwärmt sie weiter. Für sie sei er nicht nur ein toller Mann, sondern auch ein toller Papa – und schlicht "unersetzlich".

Dass Umut in der kleinen Familie bereits eine feste Rolle eingenommen hat, hatte Lena schon zuvor deutlich gemacht. In einer früheren Fragerunde auf Instagram hatte sie erzählt, dass Malia ihn als Papa betrachte und ihn sogar mit einem türkischen Wort für Vater anspreche – eine Anspielung auf Umuts türkische Wurzeln. Wie lang genau sich Lena und Umut schon daten, ist nicht bekannt, jedoch machten sie ihre Beziehung erst vor knapp zwei Wochen bei einem Event öffentlich.

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Imago Umut Tekin und Lena Goldstein bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Instagram / /lenamariaposa Lena Goldstein im Juni 2024

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Promiflash Umut Tekin, "Nightfever" April 2026