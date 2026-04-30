Taylor Swift schrieb "Love Story" aus Wut über ihre Eltern

Mit 17 Jahren fühlte sich Taylor Swift (36) wie Julia aus "Romeo und Julia" – und genau diese Emotion steckt bis heute in einem ihrer größten Hits. In einem Gespräch mit der New York Times, die die Sängerin als eine der dreißig größten lebenden Songwriter des Landes auszeichnete, verrät Taylor, wie "Love Story" wirklich entstand: wütend auf ihre Eltern, allein in ihrem Schlafzimmer. Der Grund für den Ärger war, dass Andrea und Scott Swift ihr nicht erlaubten, mit einem älteren Mann auszugehen. "Dieser Typ war zu alt für mich, also hätte ich sowieso nicht mit ihm ausgehen sollen", räumt Taylor heute selbst ein.

Mit einem Augenzwinkern fügt sie hinzu: "Und das ist der Grund, warum man seine Kinder erziehen muss – sie könnten sonst Songs schreiben, die es auf Platz 1 schaffen." Für die Musikerin war "Love Story" ein Wendepunkt in ihrer Karriere. Zum ersten Mal schrieb sie etwas, das sie so sehr liebte, dass ihr die mögliche Kritik anderer schlichtweg egal war. Dieses Gefühl begleitet sie bis heute. "Wenn ich etwas bis zu einem gewissen Grad liebe, deckt sich das oft mit dem, was die Leute fühlen", erklärt sie. So war es im Fall von "Love Story" – aber es passiert nicht immer so. Über ihr 2017 erschienenes Album "Reputation", das bei Fans und Kritikern zunächst gemischte Reaktionen auslöste, sagt sie: "Ich liebte das Reputation-Album. Ich dachte: Sagt, was ihr wollt. Ich weiß, was ich getan habe. Ich liebe es."

Den Grundstein für ihren Schreibstil legte Taylor bereits in jungen Jahren – das Songschreiben begann sie im Alter von zwölf Jahren. Als Erfolgsrezept sieht sie die Intensität der Gefühle, die man in der Jugend empfindet. "Wenn man jung ist, fühlt man Dinge auf einem so intensiven und detaillierten Level", beschreibt sie. Diese Aufmerksamkeit für Details habe sie bis heute in ihre Arbeit übernommen. Gerade das Sehnen und Greifen nach etwas, das man nicht festhalten kann – sei es die Zuneigung oder Liebe einer Person – habe ihren frühen Songs eine besondere Tiefe verliehen.

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Getty Images Taylor Swift, Sängerin

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Getty Images Taylor Swift und ihre Mutter Andrea im Jahr 2010

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Getty Images Taylor Swift und ihr Vater Scott Kingsley Swift im April 2015 in Texas