Konkurrenz? Das sagt Eugen Lopez über "The Ultimate Hype"

Eugen Lopez (33) hat mit Fame Fighting eine Kampfshow ins Leben gerufen, bei der Promis im Ring gegeneinander antreten. Seitdem muss sich der Realitystar immer wieder einen Vergleich mit dem ähnlich konzipierten Format "The Ultimate Hype" gefallen lassen, das vor knapp einem Jahr startete. Im Interview mit Promiflash bezog Eugen nun klar Stellung zu den ständigen Vergleichen – und ließ dabei keinen Zweifel daran, wie er die Konkurrenz einschätzt.

Für ihn ist die Sache eindeutig. "Wir haben keine Konkurrenz. Und diese Veranstaltung von denen da drüben, das ist absolut keine Konkurrenz, ohne das Böse zu meinen. Wirklich nicht. Man hat den Klassenunterschied gesehen", so Eugen im Interview. Dass "The Ultimate Hype" in diesem Jahr – genau wie "Fame Fighting" – zwei Events plant, stört ihn dabei nicht. Im Gegenteil: "Das unterstreicht ja eigentlich unseren Erfolg, wenn du die Speerspitze bist und alle anderen nachziehen müssen", erklärte er weiter. Trotz seiner deutlichen Worte betont Eugen aber, niemandem schlechtzureden zu wollen: "Jeder soll das bekommen, was er verdient. Wenn man hart dafür arbeitet, dann soll man dafür belohnt werden."

Seinen Fokus legt der Unternehmer dabei ganz auf das eigene Format: "Wir gucken nicht nach links und rechts. Wir gucken nur auf uns. Wir vergleichen uns mit uns selber", stellte er klar. "Fame Fighting" hat sich seit seiner Gründung als eines der bekanntesten Promi-Kampfformate im deutschsprachigen Raum etabliert. Eugen ist überzeugt, dass die Zahlen für sich sprechen: "Resultate sprechen für sich", so sein abschließendes Fazit. Und auch wenn er seine eigene Ansicht selbst als "arrogant" bezeichnet – dass sein Format das Flaggschiff der Szene sei, daran lässt er keinen Zweifel.

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Instagram / eugen1pz Eugen Lopez bei einer Veranstaltung im November 2023

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Imago Can Kaplan und Slim Albaher bei der Pressekonferenz vor Fame Fighting in der Leverkusener Ostermann Arena

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Instagram / eugen1pz Eugen Lopez, Reality-TV-Star