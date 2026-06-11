Tobias Pietreks Freundin Mina hat Angst vor Boxschäden

Realitystar Tobias Pietrek (36) steigt beim Fame Fighting International in den Boxring – und seine Freundin Mina (eigentlich Jasmin Wrbski) ist hautnah dabei. Seit rund einem halben Jahr sind die beiden ein Paar, und nun begleitete Mina ihn zu seinem Kampf und feuerte ihn an. Gegenüber Promiflash sprach sie offen über ihre Sorgen: "Ja, ich denke, das bleibt nicht aus, dass man diese Gedanken hat. Aber ich bin sowieso ein Hypochonder. Deswegen glaube ich eben an die schlimmsten Sachen. Ich hoffe einfach, es passiert nichts."

Tobias selbst gibt sich vor dem Fight deutlich entspannter als seine Freundin. Im Gespräch mit Promiflash erklärte er, dass er solche Gedanken beim Kämpfen gar nicht zulassen darf: "Also, ich denke eigentlich nie daran. Ich sage immer nur, hoffentlich komme ich gesund raus. Aber ich denke jetzt nicht im Kampf da dran, weil das darfst du gar nicht. Und sonst würde ich den Sport jetzt auch nicht machen." Einen besonderen Anreiz, heil aus dem Ring zu kommen, gibt es für Tobi außerdem schon wenige Tage nach dem Kampf: "Wir fliegen am Dienstag in den Urlaub. Deswegen wäre es vielleicht ein ganz blöder Zeitpunkt." Für alle Fälle haben die beiden vorgesorgt – "Eine Reiserücktrittsversicherung haben wir auf jeden Fall abgeschlossen", so Tobi.

Dass Mina Tobias bei so einem aufregenden Termin begleitet, zeigt, wie eng die beiden, die sich seit Anfang des Jahres ihre erste gemeinsame Wohnung teilen, nach einem halben Jahr Beziehung bereits verbunden sind. Während Tobi sich auf den sportlichen Wettkampf konzentriert, schaut seine Freundin eher auf die gesundheitliche Seite und spricht darüber ungewöhnlich ehrlich. Neben dem Boxring steht damit nicht nur der Kampf selbst im Fokus, sondern auch das Miteinander des Paares, das den Abend gemeinsam erlebt und kurz darauf schon den nächsten Trip plant.

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Imago Tobias Pietrek und Freundin Mina bei der Premiere von "Promis unter Palmen", Februar 2026

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Instagram / minawrbski Jasmin Wrbski im April 2025

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Imago Tobias Pietrek bei der Pressekonferenz von Fame Fighting 3

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