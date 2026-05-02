Bringt Celeste Rivas' Ausweis neue Wende im D4vd-Mordfall?

Im Fall um den Sänger D4vd (21) gibt es eine neue Entwicklung: Der Ausweis des mutmaßlichen Opfers Celeste Rivas ist in einem abgelegenen Gebiet im Santa Barbara County aufgetaucht – wie kam der Fund zustande? Ein Straßenarbeiter von Caltrans entdeckte das Dokument am 7. Januar 2026 bei Verkehrskontrollarbeiten auf dem Highway SR-154, östlich der Painted Cave Road, im Gebüsch am Straßenrand. Das Gebiet liegt rund 160 Kilometer nordwestlich der Hollywood Hills, in einer bewaldeten Bergregion – weit entfernt von dem Ort, an dem Celeste laut Staatsanwaltschaft ums Leben kam. Das berichtet TMZ.

Der Straßenarbeiter meldete den Fund umgehend seinem Vorgesetzten, der daraufhin die California Highway Patrol informierte. Beamte kamen und sicherten das Dokument. Gut zehn Tage später, am 17. Januar, kehrten Ermittler einer zunächst nicht genannten Strafverfolgungsbehörde zurück, um sowohl den Arbeiter als auch seinen Vorgesetzten zu befragen. Da die LAPD den Todesfall von Celeste untersucht, liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei der befragenden Behörde um eben diese handelte. Die Staatsanwaltschaft wirft D4vd vor, Celestes persönliche Gegenstände nach ihrer Tötung in dem entlegenen Gebiet entsorgt zu haben.

Der Fund des Ausweises reiht sich in die erschütternden Details ein, die erst vor einer Woche bekannt wurden. Vor Kurzem hatte der Gerichtsmediziner des Los Angeles County die Todesursache offiziell bestätigt. Celeste starb demnach an "mehrfachen penetrierenden Verletzungen, verursacht durch Objekte". Der Tod wurde als Tötungsdelikt eingestuft, wie Entertainment Weekly berichtete. D4vd war zu diesem Zeitpunkt bereits wegen Mordes ersten Grades angeklagt und wies die Vorwürfe zurück.

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Getty Images D4vd und seine Verteidigerin Marilyn Bednarski bei der Anklageverlesung in Los Angeles

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Imago D4vd, Juni 2025

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Getty Images D4vd, Sänger