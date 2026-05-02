Victoria Swarovski plant schon die Looks für ESC-Auftritt

Bei einer glamourösen Fashion Show, bei der Victoria Swarovski (32) erstmals ihre eigene Kollektion präsentierte, kam hinter den Kulissen ein spannendes ESC-Geheimnis ans Licht. Rebecca Mir (34), die als Moderatorin von "Exclusiv" für RTL unterwegs war, nutzte das Event, um mit Victoria über ihren bevorstehenden Einsatz beim Eurovision Song Contest in Wien zu sprechen. Im Gespräch erzählte die Moderatorin ihr offen, wie sehr sie sich auf den großen Abend freut – und dass sie schon eifrig an ihren Looks feilt.

Rebecca hat Victoria bei der Show erlebt, wie sie mit strahlenden Augen ihre neuen, funkelnden Designs vorstellte. "Man hat sofort gemerkt, wie viel Herzblut da drinsteckt: Seit eineinhalb Jahren arbeitet sie schon daran", so das Model. Natürlich ist dabei schnell das Thema Eurovision aufgekommen. Victoria schwärmt schon jetzt von der ESC-Bühne, gleichzeitig ist aber auch zu spüren gewesen, dass die Vorfreude mit einer Portion Nervosität einhergeht. Sie will gleich mehrere glamouröse Kreationen ins Rennen schicken. "Es wird abwechslungsreich und definitiv glamourös", verriet Rebecca. Mode spielt bei der Tirolerin schon länger eine wichtige Rolle – erst vor Kurzem hatte sie auch noch einmal an ihrem Beauty-Look geschraubt und war zu einer helleren Haarfarbe zurückgekehrt, die viele Fans eng mit ihr verbinden. Gleichzeitig zeigt Victoria immer wieder, wie sehr sie den Austausch mit ihrer Community schätzt und ihre Follower gerne bei Styling-Entscheidungen mitnimmt.

Neben Mode und Styling arbeitet Victoria intensiv an den inhaltlichen Elementen ihrer ESC-Moderation. Gemeinsam mit Co-Moderator Michael Ostrowski hat sie zahlreiche Einspieler gedreht und plant mehrere Live-Momente, die das Publikum überraschen sollen. Besonders bemerkenswert: Sie wird beim ESC auch selbst singen – ein Schritt zurück zu ihren musikalischen Anfängen. "Musik ist und bleibt eine große Leidenschaft von mir", sagt sie der Gala und verriet, dass sie dafür wieder im Studio stand. Die beiden Moderatoren wollen in jeder Show eine kleine Performance einbauen und damit eine zusätzliche Ebene der Unterhaltung schaffen. Victoria beschreibt die Vorbereitung als kreativ und energiegeladen: "Wir haben uns wirklich coole Sachen überlegt." Für sie ist der ESC nicht nur ein Moderationsjob, sondern eine Gelegenheit, verschiedene Talente zu verbinden – Mode, Musik und Entertainment.

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Imago Victoria Swarovski bei der sechsten Liveshow von "Let's Dance" im Coloneum in Köln, 17.04.2026

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Instagram / rebeccamir Rebecca Mir moderiert erstmals "RTL Exclusiv"

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Getty Images Victoria Swarovski und Michael Ostrowski bei der Pressekonferenz zum Eurovision Song Contest 2026 in Wien

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