Nie gesehene Bilder: Marilyn Monroes Ietztes Interview

Sieben Jahrzehnte nach ihrem Tod gibt es neue Einblicke in das Leben von Marilyn Monroe (†36): Hunderte unveröffentlichte Fotos und stundenlange Tonbandaufnahmen aus dem Jahr 1962 werden erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Material entstand nur wenige Monate vor ihrem Tod – darunter 432 Fotografien des Fotografen Allan Grant sowie vier Stunden aufgezeichnetes Gespräch zwischen der Schauspielerin und dem Journalisten Richard Meryman vom Magazin Life. Es sind die letzten formellen Aufnahmen, die je von ihr gemacht wurden, und die einzigen, die in ihrem neuen Zuhause auf dem Fifth Helena Drive in Brentwood, Los Angeles, entstanden. Nun hat Merediths Vater – genauer gesagt Meredith Meryman, Tochter des Interviewers – die Transkripte zur vollständigen Veröffentlichung freigegeben, gemeinsam mit den Nachlassverwaltern Chris Flannery und Jason Greene, wie berichtet Daily Mail.

Das umfangreiche Archiv war jahrzehntelang im Besitz von Karin Grant, der Witwe des Fotografen Allan Grant. Die heute 82-Jährige übergab die Sammlung im März 2025 an Flannery und Greene. In den Gesprächen sprach Marilyn offen über ihre Kindheit, ihre Gedanken zur Berühmtheit und über das berühmte Nacktkalender-Shooting, für das sie seinerzeit umgerechnet 42 Euro bekam. Zu ihrer Rolle als Sexsymbol äußerte sie sich mit einem Schmunzeln: "Das ist das Problem – ein Sexsymbol wird zu einem Ding. Ich hasse es einfach, ein Ding zu sein", sagte sie gegenüber Meryman. Über ihre Zukunft zeigte sie sich nachdenklich: "Ich lebe in meiner Arbeit. In ein paar Beziehungen. Menschen, auf die ich wirklich zählen kann."

Das Material erscheint im Buch "Marilyn: The Lost Photographs, The Last Interview", das am 5. Mai 2026 weltweit in den Handel kommt – wenige Wochen bevor Marilyn am 1. Juni ihren 100. Geburtstag gefeiert hätte. Das Timing ist also kein Zufall. Das Life-Interview, das damals nur auf sechs Seiten mit acht Fotos erschien, wurde am 3. August 1962 veröffentlicht – zwei Tage später starb Marilyn im Alter von 36 Jahren.

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Getty Images Marilyn Monroe im Jahr 1956

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Getty Images Marilyn Monroe, Filmikone

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Mel Bouzad/Getty Images Das Grab von Marilyn Monroe