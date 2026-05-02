Miese Wettquote: So geht ESC-Star Sarah Engels damit um

Sarah Engels (33) fiebert ihrem großen ESC-Abenteuer entgegen: Am 16. Mai wird die Sängerin Deutschland mit ihrem Song "Fire" in Wien vertreten – und muss sich dabei schon jetzt mit harten Prognosen auseinandersetzen. Im Gespräch mit der AZ erzählt Sarah, wie sich die Zeit seit dem nationalen Vorentscheid Ende Februar anfühlt, welche Erwartungen sie an ihren Auftritt beim Eurovision Song Contest hat und wie sie mit der miesen Wettquote umgeht, die sie aktuell nur auf Rang 23 von 35 Ländern sieht. Während Buchmacher ihr derzeit weniger als ein Prozent Siegchance einräumen, konzentriert sich die ehemalige Realityteilnehmerin auf ihre Vorbereitung – und auf das, was ihr wirklich wichtig ist, wenn sie in wenigen Wochen auf der ESC-Bühne steht.

Seit feststeht, dass Sarah nach Wien fährt, ist ihr Leben ein einziger Ausnahmezustand. Die Musikerin beschreibt die vergangenen Wochen als rasanten Wirbel: Seit dem Vorentscheid sei so viel passiert, dass sie das ESC-Ticket teilweise noch immer gar nicht richtig realisiert habe. Parallel zu Proben und Terminen bekommt sie die unterschiedlichen Stimmungen im Netz deutlich mit: einerseits eine sehr kritische Haltung in Deutschland, andererseits viel Zuspruch aus dem Ausland. Den Shitstorm wegen ihres viralen Afrika-Videos hat sie zwar registriert, doch Sarah betont, dass sie auch "unglaublich viel Unterstützung und positives Feedback" erlebt. Vergleiche ihrer Bühnenperformance mit Stars wie Shakira (49) oder Eleni Foureira nimmt sie gelassen hin. Im Interview erklärt sie, dass Vergleiche in der Musik dazugehörten, sie aber vor allem ihren eigenen Stil zeigen wolle. "Fire" komme aus ihrer eigenen Geschichte, und genau diese Ehrlichkeit wolle sie im Auftritt spürbar machen.

Persönlich stellt die zweifache Mutter ihre innere Haltung über alle Prognosen: "Ich versuche ganz bewusst, das nicht als Angst zu sehen oder mich davon leiten zu lassen. Für mich steht im Vordergrund, eine starke, ehrliche Performance abzuliefern und wirklich alles auf der Bühne zu lassen." Wichtig ist ihr die Botschaft, die "Fire" transportiert: "Und wenn ich mit meinem Song auch nur eine Frau erreiche, die durch meine Message ihr eigenes Feuer wiederfindet, dann habe ich für mich schon gewonnen", sagt Sarah. Auf Instagram zeigte die Sängerin zuletzt, wie sie mit Anfeindungen umgeht: In einem Reel sang sie echte Hasskommentare nach – ein Statement, das ihre Haltung zu Kritik untermauert. Abseits von Wettlisten und Rankings setzt die Musikerin damit weiter auf Authentizität und den Rückhalt, den sie aus vielen Ländern spürt.

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IMAGO / BREUEL-BILD Sarah Engels, August 2025

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ARD/SWR/Claudius Pflug Sarah Engels, Sängerin

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Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Sängerin