Bushidos Schwiegertochter in spe kündigt eigenen Song an

Bushido (47) ist zurück in Deutschland und mit ihm rückt nun auch Yasmine Marzcak, seine Schwiegertochter in spe, ins Rampenlicht. Nachdem der Rapper Ende 2025 mit Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (44) und den Kindern dauerhaft in die Heimat zurückgekehrt ist, folgten auch Stiefsohn Montry und Yasmine nach ihrer Zeit in Dubai. Das Paar hat laut Raptastisch inzwischen eine eigene Wohnung gefunden und richtet sich dort ein. Während sie sich in der neuen Umgebung einlebt, schmiedet Yasmine jetzt bereits erste musikalische Pläne: Die 21-Jährige kündigt ihren ersten eigenen Song an und stand dafür jetzt für das Cover ihres Spotify-Accounts vor der Kamera.

Dass es sie irgendwann auf die Bühne zieht, war wohl nur eine Frage der Zeit: Yasmine hatte schon früher betont, dass ihr die Musik im Blut liege und sie sich gut vorstellen könne, ihre eigenen Songs zu veröffentlichen. Nun setzt sie diesen Plan offenbar Schritt für Schritt in die Tat um. In ihrer Instagram-Story zeigte sie sich kürzlich beim Training mit einer Choreografin – ihre Musik soll offenbar mit ausgearbeiteten Tanzmoves einhergehen, wie Raptastisch berichtet. In welche stilistische Richtung ihr Sound genau gehen wird, ließ sie bislang jedoch offen.

Durch ihren Familienbezug zu Bushido steht Yasmines Karrierestart von Anfang an unter besonderer Beobachtung und dürfte in der Szene für reichlich Gesprächsstoff sorgen. Dabei ist auch das Modeln kein Neuland für Yasmine: Aufgewachsen ist sie gewissermaßen vor der Kamera, wie Raptastisch berichtet. Ihre Mutter gewann 2022 den Titel der "Miss Intercontinental Marocco" und ist als internationales Model aktiv. Die Vorfreude auf Yasmines erstes Spotify-Cover und vor allem auf ihren ersten Song dürfte also kaum größer sein.

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Instagram / yasminelucyy Yasmine Marczak, September 2024

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Instagram / yasminelucyy Yasmine Marczak und Montry Lewe, Tochter von Jihane Marczak und Sohn von Anna-Maria Ferchichi

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido, Anna-Maria Ferchichi und ihre Familie im Thailand-Urlaub