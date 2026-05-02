Stallone verrät: Ryan Gosling sollte neuer "Rambo" werden

Sylvester Stallone (79) hatte seinen Wunsch-Nachfolger für die Rolle des legendären "Rambo" bereits im Kopf – und es ist ein Name, der wohl die wenigsten erwartet hätten. In "The Tonight Show" mit Jimmy Fallon (51) verriet der Actionstar, dass er die ikonische Rolle eigentlich gerne an Ryan Gosling (45) übergeben hätte. Sylvester erzählte, dass er sich mit dem Schauspieler zum Essen getroffen hatte und dabei feststellte, wie begeistert dieser von der Figur ist. Daraufhin habe er gedacht: "Das ist interessant. Wenn ich je den Staffelstab abgebe, dann an ihn."

Einen Haken hatte die Sache laut Sylvester allerdings: Er befürchtete, dass Ryan den Fans möglicherweise zu gutaussehend für die Rolle sein könnte. "Er sieht gut aus, ich nicht", scherzte er demnach in der Sendung. Letztendlich kam es ohnehin anders. Die "Rambo-"Reihe wird zwar fortgesetzt, jedoch ohne Ryan in der Hauptrolle. Im Prequel "John Rambo" übernimmt Netflix-Star Noah Centineo (29) die legendäre Figur. Regie führt der finnische Filmemacher Jalmari Helander, bekannt durch seinen Actionfilm "Sisu". Die Story ist zur Zeit des Vietnamkriegs angesiedelt. Die Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen und derzeit befindet sich der Film in der Postproduktion. Ein offizieller Kinostart steht noch aus, erwartet wird das Prequel aber irgendwann im Jahr 2027.

Sylvester verkörpert die Figur John Rambo seit dem ersten Kinofilm aus dem Jahr 1982. Mit der Rolle wurde er neben seiner "Rocky"-Reihe zur absoluten Actionikone Hollywoods. Für Ryan wäre die legendäre Rolle ein weiterer spannender Kontrast in seiner ohnehin vielseitigen Laufbahn gewesen. Der Schauspieler wurde durch Filme wie "Drive", "La La Land" und Barbie zum Publikumsliebling und ist derzeit ebenfalls auf der Leinwand zu sehen: In dem Blockbuster "Der Astronaut - Project Hail Mary" spielt er die Hauptrolle und begeistert damit weltweit Kinogänger.

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Imago Ryan Gosling bei der New-York-Premiere von "Project Hail Mary", März 2026

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Getty Images Sylvester Stallone bei der Premiere von "Tulsa King" Staffel 3 in New York, September 2025

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Getty Images Noah Centineo, Februar 2025