Offizieller Trailer von "Achtsam Morden"-Staffel zwei ist da

Der Trailer zur zweiten Staffel von "Achtsam Morden" wurde auf YouTube veröffentlicht – und Tom Schilling (44) kehrt darin als der irgendwie achtsame Aushilfs-Mafia-Boss Björn Diemel zurück. Diesmal hat er es nicht nur mit den üblichen Verdächtigen zu tun: Mafiabosse, Kleinkriminelle und übermotivierte Helikopter-Eltern sorgen für jede Menge Stress. Vor allem aber kämpft Björn mit einem ganz neuen Gegner – seinem eigenen inneren Kind. Die neuen Folgen der schwarzhumorigen Crime-Comedy laufen ab dem 28. Mai 2026 exklusiv auf Netflix.

Wie der Trailer zeigt, gerät Björns mühsam erarbeitete Impulskontrolle in Staffel zwei ordentlich ins Wanken. Sein Achtsamkeitscoach Joschka Breitner erkennt den Grund: Ungelöste Konflikte aus Björns Kindheit belasten ihn mehr, als ihm bewusst war. Während er versucht, mit seiner Vergangenheit ins Reine zu kommen, hat das Ganze laut Serieninformation auch ganz praktische Auswirkungen auf seine weniger legalen Aktivitäten. Mafia-Mitstreiter Sascha, der im ersten Stock unter Björns neuer Kanzlei einen Kindergarten betreibt und als einziger Eingeweihter um Björns dunkle Geheimnisse weiß, ist dabei wieder mit von der Partie.

Für Fans gibt es mit der Fortsetzung ein Wiedersehen mit einer Figur, die schon in der ersten Staffel ein großer Erfolg wurde. Die Serie "Achtsam Morden" basiert auf der gleichnamigen Bestseller-Reihe von Autor und Jurist Karsten Dusse, dessen Bücher weltweit in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden und allein in Deutschland über vier Millionen Mal verkauft wurden. Die Debütstaffel schaffte es in 66 Ländern in die wöchentlichen Netflix-Top-10 und machte Tom als innerlich zerrissenen Familienvater mit dunkler Doppelfunktion zum Liebling der Zuschauer.

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© Julia Terjung / Netflix Tom Schilling und Murathan Muslu in "Achtsam Morden"

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Getty Images Tom Schilling bei der Berlinale 2024

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Getty Images Tom Schilling bei der 71. Berlinale im Juni 2021