Dschungel-Support: Sind Natalia Osada und Samira befreundet?

Aus einer Unterstützungsaktion während des Dschungelcamps ist offenbar eine echte Freundschaft geworden: Natalia Osada (35) feuerte Samira Yavuz (32) Anfang des Jahres während ihrer Zeit im Dschungelcamp kräftig an – und die beiden Realitystars sind seitdem in Kontakt geblieben. Samira revanchierte sich für den Support und lud Natalia zu einem Event nach München ein. Bei den Reality Awards in Bonn sprach Natalia nun mit Promiflash über ihre Beziehung zu der Realitystar-Kollegin. "Samira und ich halten immer noch Kontakt", verriet sie.

Dabei gestand sie, dass sie von Samiras herzlicher Art zunächst überrascht wurde: "Ehrlich gesagt war mir das überhaupt nicht klar, dass sie so ein herzlicher Mensch ist. Aber oftmals ist es auch so, dass man die Menschen kennenlernt und dann plötzlich total schockiert ist, dass sie im wahren Leben ganz anders sind. Aber bei Samira ist das überhaupt nicht der Fall", erklärte Natalia und schwärmte in den höchsten Tönen von ihrer Kollegin. "Ich liebe sie über alles. Ich würde sie auch in jeder anderen Show supporten. Mein Herz gehört Samira. Sie ist eine ganz, ganz tolle Frau", resümierte sie.

Die Freundschaft soll noch weiter vertieft werden: Samira steht bereits auf der Gästeliste für Natalias geplante Geburtstagsfeier. Allerdings ist die Planung noch nicht abgeschlossen, da möglicherweise ein Casting-Termin dazwischenkommen könnte. "Ich will ja auch noch meinen Geburtstag feiern. Allerdings, man darf natürlich nicht zu viel sagen, aber ganz viele Castings laufen ja auch und vielleicht fällt [eine Show] davon auch auf meinen Geburtstag", erklärte sie.

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Collage: Instagram / nataliaosada, Imago Collage: Natalia Osada und Samira Yavuz

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RTL Samira Yavuz im Dschungelcamp 2026

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Instagram / nataliaosada Natalia Osada, Reality-TV-Bekanntheit