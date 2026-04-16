Geht Samira Yavuz zu den Reality Awards in diesem Jahr?

Samira Yavuz (32) ist gerade in Los Angeles unterwegs und hat nach dem Coachella-Festival schon die Rückreise nach Frankfurt im Blick. Im Podcast "Main Character Mode" spricht die Influencerin auch über die Reality Awards, die am 17. April stattfinden. Obwohl sie eingeladen war, hat sie ihre Teilnahme abgesagt – und verrät jetzt offen, warum.

Im Podcast erklärt sie, dass sie bei der Premiere der Veranstaltung im vergangenen Jahr dabei war und das Ganze für sie noch ausbaufähig war. "Es war schon okay, sind wir ehrlich. Es war okay. Die Abläufe liefen noch nicht so super. Die Gesamtshow hatte mehr was von Stand-up. Das war keine Award-Verleihung", sagt Samira direkt. Doch nicht nur das Format hat sie abgeschreckt – auch die Branche selbst bereitet ihr Bauchschmerzen. "Die Welt ist mir zu verkorkst. Es gibt wenige hochwertige Formate im Reality-Bereich, auf die ich Lust hätte. So wenige. Und gerade Dating-Formate sind so eskaliert in den letzten Jahren. Das macht alles hinten und vorne keinen Sinn mehr", so die Influencerin. Ihre Absage begründet sie auch mit den aktuellen Entwicklungen in der Szene: "Deswegen hab ich die Awards in diesem Jahr auch abgesagt. Die ganzen Skandale und was da gerade alles läuft, ich identifiziere mich damit einfach null."

Samira hat ohnehin schon längst neue Prioritäten gesetzt. Die zweifache Mutter betont, dass sie sich inzwischen lieber als Content Creatorin und Influencerin sieht, als weiterhin tief in der Realitywelt verankert zu sein. Und statt bei der Awardshow auf dem roten Teppich zu stehen, zieht es sie nach ihrer Zeit in Los Angeles schnellstmöglich zurück zu ihren Kindern.

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Unter Uns, RTL Samira Yavuz bei "Unter Uns"

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Samira Yavuz Samira Yavuz, Coachella 2026

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Imago Samira Yavuz, Reality-TV-Star