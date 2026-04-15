Ist das Samira Yavuz' Reaktion auf das Serkan-Vanessa-Drama?

Während in der deutschen Realitywelt das Liebesdrama rund um Serkan Yavuz (33) und Vanessa Brahimi für Gesprächsstoff sorgt, ist Samira Yavuz (32) gerade weit weg vom Trubel und zwar in Kalifornien. Die zweifache Mutter feierte beim Coachella-Festival und teilte ein Instagram-Reel, das viele Fans als indirektes Statement zu den Schlagzeilen um ihren Ex interpretieren. Dazu schrieb sie: "Ich tanze durchs Leben, nicht durchs Gerede." In den Kommentaren feiern ihre Follower diesen Satz und deuten ihn als klare Reaktion auf das Drama, das seit kurzer Zeit um Serkan und seine Ex-Freundin Vanessa kreist.

Der Hintergrund: Serkan und Vanessa lernten sich 2025 in der Sendung Das große Promi-Büßen kennen und wurden später ein Paar. Bei den Dreharbeiten zur Staffel von Kampf der RealityAllstars schwärmte er noch öffentlich von ihr und nannte sie seine "Seelenverwandte". Doch mittlerweile ist die Beziehung Geschichte – Vanessa gab im April bekannt, dass die beiden seit einigen Wochen getrennt seien. Vanessa hat in mehreren Interviews über das Beziehungsende gesprochen und deutete in Sam Dylans (35) Show "Nightfever" an, dass Samira hinter den Kulissen möglicherweise wieder eine Rolle in Serkans Leben spielt. Samira selbst hat sich zu diesen Vorwürfen bislang nicht klar geäußert, Serkan dementierte die Aussagen.

Vor wenigen Tagen hatte Vanessa im Interview mit Promiflash überraschend offen über ein mögliches Liebes-Comeback mit Serkan gesprochen. Die Influencerin hatte dabei wenig Zweifel daran gelassen, dass die "Noch-Frau" ihres Ex eine entscheidende Rolle spiele. "Ich glaube, Serkan und ich könnten uns an sich zusammenraufen. Ich will gar kein böses Blut. Aber da gibt es halt noch seine Noch-Frau, die mir schon während der Beziehung das Leben sehr schwer gemacht hat", sagte Vanessa. Sie warf Samira vor, einen Keil zwischen sie und Serkan getrieben zu haben und vermisste einen respektvollen Umgang. "Solange das bei denen so ungeklärt ist, wird es zwischen mir und Serkan auch nicht funktionieren. Dass man sich begrüßt, dass man sich fragt, wie es einem geht, finde ich schade, weil ich finde, das hat was mit Respekt zu tun", erklärte sie weiter.

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, April 2026

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Promiflash Vanessa Brahimi und Serkan Yavuz in der Reality-Talkshow "Nightfever", April 2026

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Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024