Umstyling für den ESC: Victoria Swarovski trägt wieder Blond

Kurz vor ihrem großen Auftritt beim Eurovision Song Contest feilt Victoria Swarovski (32) noch einmal am Styling: Die Moderatorin zeigte sich in der aktuellen Ausgabe von Let's Dance plötzlich wieder mit dunkelblonder Mähne – und feiert damit ihr eigenes Haar-Comeback. Auf Instagram erklärt die 32-Jährige ihren Fans, warum sie sich nach ihrem viel diskutierten dunkleren Look nun erneut für eine Veränderung entschieden hat. Für den ESC in Wien wolle sie zurück zu dem Stil, mit dem sie die meisten Zuschauer verbinden. Gleichzeitig nutzt die Tirolerin die Plattform, um ihre Community direkt einzubeziehen, und stellt die Frage: Welche Haarfarbe soll als Nächstes kommen?

In ihrem Post schwärmt Victoria zunächst noch von ihrem jüngsten Experiment mit brünetten Haaren, das sie in Zusammenarbeit mit einem großen Kosmetikkonzern gewagt hatte. "Ich habe meine dunklen, brünetten Haare wirklich geliebt, so warm, so intensiv, so anders", schreibt sie in dem Clip, in dem sie ihre Verwandlung zeigt. Für die Mega-Show in Wien sei dann aber eine Rückkehr zu ihren Wurzeln angesagt gewesen – sie habe sich für einen Latte-Macchiato-Blondton entschieden, der an ihre langjährige Signature-Farbe anknüpft. Gleichzeitig verrät die Sängerin, dass ihr das Spiel mit den Looks offenbar Spaß macht: Sie denke schon jetzt darüber nach, ob es nach dem ESC wieder blond, doch wieder braun oder vielleicht sogar eine komplett neue Nuance werden könnte. Unter dem Post sammeln sich zahlreiche Kommentare, in denen Fans über ihre Favoriten diskutieren.

Unterstützung bekommt Victoria dabei nicht nur von ihren Followern, sondern auch von prominenten Bekannten. Lilly Becker (49) meldet sich in den Kommentaren mit einer klaren Ansage zu Wort: "Blond, Babe, bleib blond", schreibt das Model bei Instagram. Viele Nutzer schließen sich dieser Meinung an und betonen, dass ihnen der aktuelle Blondton an der ESC-Moderatorin am besten gefällt. Victoria, die bereits mit den ersten Promo-Fotos für den Song Contest an der Seite von Michael Ostrowski für Gesprächsstoff sorgte, rückt mit ihrem neuen Style nun erneut ihr Erscheinungsbild in den Fokus. Während sich bei den Bildern damals vor allem die Pose des Moderationsduos zum Thema entwickelte, konzentriert sich die Aufmerksamkeit nun auf ihre wandelbare Haarfarbe – und darauf, wie bewusst sie ihre Rolle auf der großen ESC-Bühne optisch vorbereitet.

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Collage: Imago, Imago Collage: Victoria Swarovski vor und nach ihrem Umstyling für den ESC 2026

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Getty Images Victoria Swarovski und Daniel Hartwich moderieren die "Let's Dance"-Kennenlernshow in Köln, März 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Victoria Swarovski und Motsi Mabuse bei "Let's Dance" im April 2025