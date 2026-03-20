Netz-Hate: Victoria Swarovski polarisiert bei "Let's Dance"

Victoria Swarovski (32) moderiert seit 2018 gemeinsam mit Daniel Hartwich (47) die RTL-Show Let's Dance, doch in den sozialen Medien gerät die 32-Jährige regelmäßig ins Visier von Kritikern. Für die Österreicherin hagelt es immer wieder negative Kommentare unter ihren Instagram-Beiträgen. User beschweren sich über ihre "nervige Stimme" und ihre "aufgesetzte Art", während andere sogar besonders fies fragen: "Wann hörst du endlich auf?" Zuletzt rückte auch ihre Figur in den Fokus der Kritik, als Kommentatoren ätzten, sie sei "viel zu dünn" oder habe "nix Natürliches mehr". Einige User zeigten sich auch besorgt und fragten: "Geht es dir gut?"

Als prominente Moderatorin steht Victoria unter ständigem Druck, allen gerecht zu werden und perfekt auszusehen. Gleichzeitig muss sie sich kontinuierlich mit Kritik auseinandersetzen, die nicht spurlos an ihr vorbeigehen dürfte. Doch die Moderatorin gilt als starke Persönlichkeit und hat eine wichtige Stütze an ihrer Seite: ihren Freund Mark Mateschitz (33). Der 33-jährige Unternehmer und Milliardärssohn hält sich mit seiner Partnerin meist aus der Öffentlichkeit zurück. Gemeinsame Auftritte auf roten Teppichen oder Pärchenshootings vermeiden die beiden.

Wie das Magazin Viel Spaß berichtet, bezeichnete die Schmuckdynastie-Erbin Mark als ihre "große Liebe" und trägt seinen Namen sogar als Kette um ihren Hals. So kann er ihr auch während der "Let's Dance"-Shows Kraft geben, obwohl er nicht physisch an ihrer Seite ist. Für Victoria, die sich in der Vergangenheit bereits gegen Vorwürfe mangelnder Authentizität wehren musste und öffentlich ihr Leben lang blond war, bevor sie ihre Haare erstmals färbte, dürfte der Rückhalt ihres Partners besonders wichtig sein. Die Kritik an ihrer Person scheint nicht abzureißen, doch mit Mark hat sie jemanden, der ihr in schwierigen Momenten Halt gibt.

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Getty Images Victoria Swarovski im April 2024 bei "Let's Dance"

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Getty Images Victoria Swarovski beim Deutschen Fernsehpreis 2024

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Imago Victoria Swarovski und Mark Mateschitz beim großen Preis von Österreich im Juni 2025