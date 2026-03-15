Rebecca Mir: Ihr Kinderbuch lehrt Kids, Grenzen zu setzen

Model und Moderatorin Rebecca Mir (34) erweitert ihr Repertoire und wird Kinderbuchautorin. Ihr neues Bilderbuch heißt "Das Zauberwort heißt Nein!" und soll Kindern dabei helfen, eigene Grenzen zu erkennen und zu benennen. Gegenüber RTL erklärte Rebecca, die Idee sei nach mehreren Jahren Zusammenarbeit mit dem Bundesfamilienministerium entstanden. Vor rund eineinhalb Jahren habe sie mit dem Projekt begonnen – zu der Zeit, als ihr kleiner Sohn in den Kindergarten kam und das Thema Grenzen in der Familie allgegenwärtig war.

Rebecca habe selbst lange nach einem Buch gesucht, das sich mit diesem Thema beschäftigt: "Ich habe so viele Bücher vorgelesen, aber irgendwie war noch nicht das Richtige dabei", berichtet sie im Interview. Also wurde die Moderatorin selbst kreativ und dachte sich gemeinsam mit ihrem Kind kleine Rollenspiele mit Kuscheltieren aus. Diese einfachen Spielszenen wurden später zur Grundlage für ihr Buch. In "Das Zauberwort heißt Nein!" steht der Kater Fiete im Mittelpunkt. Fiete schafft es zunächst nicht, seine Grenzen zu benennen und gerät dadurch immer wieder in unangenehme und teils gefährliche Situationen. Etwa, wenn es um körperliche Nähe geht, die er eigentlich gar nicht möchte, sich aber nicht traut, etwas zu sagen. Erst als die Zaubermaus Rosie auftaucht und ihm das "Zauberwort" erklärt, findet Fiete den Mut, für sich einzustehen.

Rebecca hatte bereits vor ihrer Kinderbuchkarriere vielfältige berufliche Erfahrungen gesammelt. Die 1991 geborene Wahlmünchnerin wurde als Model bekannt und erweiterte ihr Tätigkeitsfeld später um die Moderation verschiedener TV-Formate. Ihre Arbeit mit dem Bundesfamilienministerium, die sich über mehrere Jahre erstreckte, sensibilisierte sie für wichtige gesellschaftliche Themen. Mit ihrem Kinderbuch möchte Rebecca anderen Eltern ein Werkzeug an die Hand geben, mit dem sie ihren Kindern spielerisch beibringen können, wie wichtig es ist, die eigenen Grenzen zu kennen und zu verteidigen. Das Buch sei so gestaltet, dass man es abends schön vorlesen könne, ohne dass es zu schwer oder belastend wirke.

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IMAGO / Eventpress Rebecca Mir bei den Glamour "Women of the Year"-Awards, November 2025

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Instagram / rebeccamir Rebecca Mir mit ihrem Sohn, April 2024

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Instagram / rebeccamir Rebecca Mir mit ihrem Sohn im Februar 2024