Reiche Familie: Victoria Swarovski wehrt sich gegen Klischee

Victoria Swarovski (32) hat in einer österreichischen TV-Show für eine überraschende Aussage gesorgt. Die Moderatorin und Sängerin war gemeinsam mit Michael Ostrowski bei "Willkommen Österreich" zu Gast, mit dem sie den Eurovision Song Contest 2026 moderieren wird. Eigentlich stand der bevorstehende Musikwettbewerb im Mittelpunkt des Gesprächs – doch dann lenkte Moderator Christoph Grissemann das Gespräch in eine unerwartete Richtung und spielte auf die Finanzen der beiden Gäste an. Seine Unterstellung: Bei Menschen wie ihnen gehe es weniger ums Geld als um die Leidenschaft. Das ließ Victoria nicht auf sich sitzen.

Die Moderatorin, die ihre Liebe zu Mark Mateschitz (33) – seit Ostern 2023 sind sie offiziell ein Paar – auch im TV zeigt, widersprach dieser Einschätzung klar. "Ich verdiene natürlich mein eigenes Geld", stellte sie laut heute.at klar. Viele in ihrem Umfeld würden davon ausgehen, dass sie durch ihre berühmte Familie "total abgesichert" sei – doch das entspreche nicht der Realität. Zwar räumte sie ein: "Klar würden die mich wahrscheinlich auffangen, wenn ich kompletten Blödsinn bauen würde." Dennoch betonte sie, auf eigenen Beinen zu stehen. Ihr persönlicher Antrieb lasse sich in einer einzigen Frage, die sie sich immer wieder stellt, zusammenfassen: "Wie weit komme ich selber?"

Dass Victoria als einzige aus ihrer berühmten Familie bewusst den Weg ins Showgeschäft eingeschlagen hat, statt im milliardenschweren Familienunternehmen zu arbeiten, macht diese Haltung umso deutlicher. Seit 2018 moderiert sie die RTL-Tanzshow Let's Dance, wo sie regelmäßig im Rampenlicht steht – und das nicht immer nur im positiven Sinne. In sozialen Netzwerken sieht sich die Österreicherin mit oft niveauloser Kritik konfrontiert, die von Kommentaren über ihre Moderation bis hin zu abfälligen Bemerkungen über ihr Äußeres reicht. User beschweren sich regelmäßig über ihre "nervige Stimme" und ihre "aufgesetzte Art". Manche stänkern zudem, sie sei "zu dünn".

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Getty Images Victoria Swarovski beim Deutschen Fernsehpreis 2024

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Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski und Mark Mateschitz bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien

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Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski trägt seit einiger Zeit eine Kette mit dem Namen ihres Partners und Hundes um den Hals.