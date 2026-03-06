Hinter den Kulissen: Das ist Victoria Swarovskis Schwester

Während Millionen Zuschauer jede Woche gespannt auf Victoria Swarovski (32) schauen, wenn sie Let's Dance moderiert, lebt ihre jüngere Schwester Paulina ein Leben, das kaum unterschiedlicher sein könnte. 1998 geboren, ist Paulina zwar ebenfalls Teil einer der bekanntesten Unternehmerdynastien Europas. Doch von den Verlockungen des Showbusiness lässt sie sich nicht blenden. Stattdessen schlug sie einen akademischen Weg ein, der ihren eigentlichen Leidenschaften folgte: Sie zog nach London und widmete sich dort ihrem Studium. "Das Innenarchitektur-Studium ist mein absoluter Traum. Ich liebe Kunst, ich liebe Design und wollte diesen Beruf immer schon ergreifen. Das Rampenlicht brauche ich nicht dazu", so Paulina damals zur BILD.

Doch Paulina ist keineswegs eine, die sich vollständig aus der Öffentlichkeit zurückzieht. Mit einer Körpergröße von 1,76 Metern und einem ausgeprägten Gespür für Mode brachte sie in der Vergangenheit auch als Model beachtliche Erfolge. Für die renommierte Hamburger Agentur "Modelwerk" stand sie unter Vertrag und lief bei Modenschauen namhafter Designerinnen und Designer wie Riani, Anja Gockel und Irene Luft. Besonders bei der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin machte sie auf sich aufmerksam. Was Paulina dabei von anderen Erbinnen großer Namen unterscheidet, ist ihre nüchterne Sichtweise auf die eigene Situation: "Mag sein, dass der Name gewisse Türen leichter öffnet. Doch hindurchgehen müssen wir selbst und uns vor allem selbst beweisen. Das ist manchmal ein bisschen schwieriger als bei anderen", erklärte sie einmal. Seit etwa 2023 ist es stiller um ihre Modelkarriere geworden – ein Zeichen dafür, dass sie sich zunehmend auf ihre eigentliche Berufsleidenschaft, das Interior Design, konzentriert.

Was Paulina und Victoria trotz ihrer grundverschiedenen Lebensentwürfe vereint, ist eine außerordentlich enge Geschwisterbindung. Die beiden Frauen verstehen sich als echte Vertraute. Paulina ist bekannt dafür, ihrer Schwester auch unbequeme Wahrheiten ins Gesicht zu sagen. Victoria selbst gab in der Gala zu, davon zu profitieren: "Ja, ich bin mehr outgoing, Paulina ist introvertierter und im Gegensatz zu mir sehr überlegt. Ich gehe immer gleich drauflos, da sagt Paulina eher: Lass uns noch mal überlegen. Und meistens hat sie recht." Auch privat hat Paulina in letzter Zeit Schlagzeilen gemacht: Sie ist mit Philipp Reimann-Andersen verlobt, dem Spross einer der wohlhabendsten Unternehmerfamilien Europas. Das Paar, seit 2019 zusammen, hält seine Beziehung weitestgehend aus dem öffentlichen Blickfeld heraus – ganz im Einklang mit Paulinas genereller Haltung zum Leben: authentisch, bodenständig und fern vom großen Trubel.

Victoria Swarovski und Paulina Swarovski im November 2017

Paulina Swarovski, Schwester von Victoria Swarovski

Victoria Swarovski und Paulina Swarovski im Januar 2023

