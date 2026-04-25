Emily Blunt und Stanley Tucci erhalten "Walk of Fame"-Sterne

Eine doppelte Ehre in Hollywood: Emily Blunt (43) und Stanley Tucci (65) werden am 30. April mit Sternen auf dem Walk of Fame ausgezeichnet. Das gaben die Verleiher der begehrten Auszeichnung Kurier zufolge bekannt. Damit werden die beiden Schauspieler mitten im Herzen der Filmmetropole verewigt – und das just zu einem Zeitpunkt, an dem sie gemeinsam auf der Leinwand zu sehen sind. In der Modewelt-Satire "Der Teufel trägt Prada 2", die gerade in New York Weltpremiere feierte und am 1. Mai in den USA in die Kinos kommt, spielen die beiden Seite an Seite. Und als wäre das noch nicht genug Verbindung, sind Emily und Stanley auch privat miteinander verbunden: Der Schauspieler ist seit 2012 mit Felicity Blunt, der älteren Schwester der Schauspielerin, verheiratet.

Doppel-Ehrungen auf dem Walk of Fame sind eine Seltenheit, weshalb die Zeremonie etwas ganz Besonderes darstellt. Zu den wenigen, denen diese Ehre zuteilwurde, zählen etwa Goldie Hawn (80) und Kurt Russell (75), die 2017 gemeinsam gefeiert wurden, sowie Felicity Huffman (63) und William H. Macy (76), die 2012 ihre Sterne nebeneinander enthüllten. Auch Ali MacGraw (87) und Ryan O'Neal (85) wurden 2021 zusammen auf dem berühmten Boulevard verewigt. Für Emily und Stanley ist die gemeinsame Auszeichnung ein weiterer Höhepunkt in einer langen gemeinsamen Geschichte in Hollywood.

Bereits 2006 standen die beiden für das Original "Der Teufel trägt Prada" vor der Kamera – damals zusammen mit Meryl Streep (76) und Anne Hathaway (43). Für Emily verlief die jüngere Vergangenheit besonders erfolgreich: 2024 war die Schauspielerin für ihre Nebenrolle in dem preisgekrönten Drama "Oppenheimer" für einen Oscar nominiert, und 2025 war sie in dem Sportdrama "The Smashing Machine" zu sehen. Stanley wiederum ist zuletzt durch Rollen in Filmen wie "Konklave" und der "Die Tribute von Panem"-Reihe einem breiten Publikum bekannt geblieben.

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Collage: Getty Images, Imago Collage: Emily Blunt und Stanley Tucci

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Getty Images Stanley Tucci und Felicity Blunt, Januar 2025

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Getty Images Emily Blunt, 2025