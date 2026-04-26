Anne Hathaway enthüllt die Wahrheit hinter Diva-Gerüchten

Anne Hathaway (43) hat sich zu den Diva-Gerüchten geäußert, die sie zu Beginn ihrer Karriere begleiteten. In einem Interview mit Vogue Australia, das die 43-Jährige anlässlich der Veröffentlichung von "Der Teufel trägt Prada 2" gab, sprach sie offen darüber, wie sie sich als junge Frau in Hollywood verhalten hat – und warum. Die Schauspielerin erklärte, dass sie sich damals mit einer Art Schutzpanzer umgeben habe, um sich in der Filmbranche zu behaupten.

Anne gab zu, kein perfekter Mensch zu sein, beschrieb sich selbst aber als grundlegend liebenswert. "Die echte Wahrheit ist – ich bin kein perfekter Mensch, in keinster Weise. Aber ich bin ein lieber Mensch, und ich glaube, es hat mir viele, viele Jahre lang wirklich Angst gemacht, eine junge, liebe Frau zu sein. Deshalb glaube ich, habe ich mich gerüstet und tough gemacht, um mich zu schützen", sagte sie gegenüber dem Magazin. Heute, so Anne, brauche sie diese harte Fassade nicht mehr. Im Laufe ihrer Karriere war die Schauspielerin immer wieder mit Berichten über schwieriges Verhalten konfrontiert worden – so soll sie etwa bei Dreharbeiten ihr Frühstück mehrmals zurückgeschickt haben, weil es nicht nach ihren Vorstellungen zubereitet worden war. Ihre Pressevertreterin wies damals andere Vorwürfe, darunter angebliche Verhaltensanforderungen bei einer Charity-Veranstaltung im Jahr 2013, als "hundertprozentig falsch" zurück.

Anne Hathaway wurde einem breiten Publikum vor allem durch die Originalverfilmung von "Der Teufel trägt Prada" aus dem Jahr 2006 bekannt, in der sie die Rolle der Andy Sachs spielte. Fast zwei Jahrzehnte später kehrt sie nun in der Fortsetzung in dieselbe Rolle zurück. In "Der Teufel trägt Prada 2", der am 1. Mai 2026 in die Kinos kommt, ist Andy wieder bei der Modezeitschrift Runway – diesmal als Featureredakteurin. Neben ihr ist auch Meryl Streep (76) wieder als gefürchtete Chefredakteurin Miranda Priestly zu sehen, ebenso wie Emily Blunt (43) als deren ehemalige Assistentin und nun Rivalin Emily Charlton. Für die Weltpremieren des Films reiste Anne zuletzt unter anderem nach New York und London.

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Imago Anne Hathaway bei der Premiere von "Mother Mary" in New York

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Getty Images Anne Hathaway, Stanley Tucci, Meryl Streep und Emily Blunt bei der Weltpremiere von "Der Teufel trägt Prada 2" im Lincoln Center in New York

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Getty Images Der Cast von "Der Teufel trägt Prada"