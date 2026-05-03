Magic Mushrooms: Kylie Jenner erzählt von ihrem Drogentrip

Kylie Jenner (28) hat in der neuesten Folge des Podcasts "Better Half with Stas & Vic" ihrer Freundinnen Stassie Karanikolaou und Victoria Villarroel offen über eine frühere Erfahrung mit psychedelischen Pilzen gesprochen. "Es war eine Party, und ich nahm Shrooms, kam dort an und konnte nicht aufhören zu weinen", erinnerte sich die Unternehmerin. Damals sei sie dadurch so albern geworden, dass sie minutenlang unkontrolliert kicherte: "Ich habe gelacht und geweint, weil jemand mir eine Frage stellte und ich das extrem lustig fand und ich konnte nicht mehr aufhören zu lachen." Das Ergebnis: "Ich habe mir mein ganzes Make-up heruntergeweint. Ich ging auf die Toilette und sah aus wie die verrückteste Version meiner selbst." Auf Victorias Nachfrage, ob das wirklich so passiert sei, antwortete Kylie: "Ja, ich musste nach Hause."

Die drei Frauen thematisierten aber auch aktuelle Veranstaltungen. Das Gespräch kam auf Kid Cudis (42) Podcast "Big Bro" mit Kylie. Victoria fragte: "Du warst high bei diesem Podcast?" Kylie widersprach ihr vehement: "Ich war nicht high bei diesem Podcast. Ihr habt es hier zuerst gehört. Ich war nicht high beim Podcast." Auch während ihres Besuchs des diesjährigen Coachella-Festivals wurden Drogen ins Spiel gebracht. "Jemand hat mich gefragt: 'Willst du heute Abend Pilze nehmen?' Und ich so: 'Ich weiß nicht, ob ich in der Öffentlichkeit trippen will'", betonte Kylie im Podcast und wiederholte eindringlich: "Ich werde dann sehr emotional und fange an zu weinen. Warum sollte ich heute weinen?"

Statt auf Drogen setzte Kylie beim Coachella lieber auf ein stylisches Auftreten und ließ es modisch krachen. In ihren Instagram-Storys zeigte die The Kardashians-Bekanntheit mehrere Outfits, darunter ein Vintage-Chanel-Top sowie ein funkelndes grünliches Tanktop mit einem Foto von Justin Bieber (32), auf dem der Sänger mit Sonnenbrille den Mittelfinger zeigt. Justin stand beim Festival auf der Bühne und verzauberte nicht nur zahlreiche Belieber, sondern auch Stars wie Billie Eilish (24). Seine Ehefrau Hailey Bieber (29) zählt zu Kylies engem Freundeskreis.

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Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, März 2025

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Instagram / kyliejenner Kendall Jenner, Kourtney Kardashian und Kylie Jenner, Coachella 2026

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Instagram / kyliejenner Kyle Jenner im Justin-Bieber-Look, 2026