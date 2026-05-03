Kein Fast Food für Bio-Fan und "Umwelt-König" Charles III.

König Charles III. (77) ist bekannt für seine Leidenschaft für frische, hochwertige Lebensmittel – er hat sogar seine eigene Kollektion an Marmeladen auf den Markt gebracht. Doch es gibt eine Art von Essen, mit der der britische Monarch so gar nichts anfangen kann: Fast Food. Besonders McDonald's hat es ihm angetan – im negativen Sinne. Schon 2007, noch als Prinz von Wales, sprach er sich bei einem Besuch eines Diabetes-Behandlungszentrums in Abu Dhabi mit seiner Frau Camilla (78) offen gegen die Fastfoodkette aus. Gegenüber der Ernährungswissenschaftlerin Nadine Tayara fragte er damals provokativ: "Haben Sie bei McDonald's irgendwas erreicht? Haben Sie versucht, es verbieten zu lassen? Das ist der Schlüssel", wie Hello! berichtet.

McDonald's reagierte damals auf die Aussagen und bezeichnete sie als "enttäuschend". Ein Sprecher des Clarence House bekräftigte jedoch die Haltung des Königs: "Er glaubt sehr stark an die Bedeutung einer ausgewogenen Ernährung." Und weiter: "Der Kontext seiner Aussage war, auf dieses sehr wichtige Thema aufmerksam zu machen, insbesondere auf die Notwendigkeit, dass Kinder eine möglichst große Vielfalt an Lebensmitteln genießen." Charles hatte zudem auch vor dem sogenannten "Super-sizing" – der gängigen Praxis von Fastfoodketten, gegen einen geringen Aufpreis größere Portionen anzubieten – gewarnt und diese mit zunehmender Fettleibigkeit in Großbritannien in Verbindung gebracht. Sein eigenes Speisekonzept sieht ganz anders aus: Sein Anwesen Highgrove Estate hat er vor mehr als 40 Jahren auf Bio-Landwirtschaft umgestellt, und er bewirtschaftet auch Sandringham nach ökologischen Grundsätzen. "Einer der Gründe, warum ich vor 40 Jahren auf Bio umgestellt habe, war, dass ich das Gefühl hatte, dass Antibiotika übermäßig eingesetzt wurden", erklärte er seine Entscheidung. Zudem ernährt er sich größtenteils pflanzenbasiert. Gegenüber der BBC sagte er 2021: "Ich esse seit Jahren an zwei Tagen pro Woche kein Fleisch und keinen Fisch, und an einem Tag pro Woche verzichte ich auf Milchprodukte."

Dass Fast Food bei den Royals aber nicht grundsätzlich verpönt ist, zeigt ein Blick auf den Rest der Familie. Der frühere Royalkoch Darren McGrady berichtete, dass Prinzessin Diana (†36) ihre Söhne Prinz William (43) und Prinz Harry (41) als Kinder regelmäßig zu McDonald's mitnahm – allein wegen der Spielzeuge in den Happy Meals. Prinz William und seine Frau Kate hingegen schwärmen lieber von Curry und der Hähnchenrestaurantkette Nando's. Und Königin Camilla hat inzwischen verraten, dass ihr persönlicher Liebling ein klassisches Fish and Chips ist.

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Getty Images König Charles III., Juli 2018

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Getty Images Frank-Walter Steinmeier und König Charles im Garten von Schloss Bellevue 2023

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Imago Prinzessin Diana, Prinz Harry, Prinz William und König Charles III. im September 1995