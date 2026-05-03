Michèle de Roos spricht erstmals über ihre neue Beziehung

Michèle de Roos (32) ist verliebt – und spricht jetzt erstmals offen darüber. Die frühere Der Bachelor-Kandidatin hat gegenüber RTL verraten, dass sie seit einigen Monaten in festen Händen ist. Kennengelernt haben sich die beiden über eine Dating-App, und das Besondere daran: Michèle ging ohne große Erwartungen in das erste Treffen. "Ich bin total unvoreingenommen in dieses Date gegangen, weil ich mir gar nicht so viel davon versprochen habe", erzählt sie. Doch der erste Eindruck überraschte sie positiv: "Als ich ihn dann gesehen habe, hatte er einfach schon so eine wunderschöne Ausstrahlung, die mich direkt gecatcht hat."

Was die Kölnerin besonders beeindruckte, war das Gespräch selbst. "Da war jemand, der wirklich verstehen wollte, wer hinter dieser Person Michèle steckt und nicht nur das Oberflächliche betrachtet", erinnert sie sich. Nach dem ersten Treffen an einem Dienstag sahen sie sich bereits am darauffolgenden Freitag wieder – und von da an täglich. Seit März verbringen die zwei nahezu jeden Tag miteinander. Den Namen ihres Freundes möchte Michèle noch nicht preisgeben. Einen gemeinsamen Nenner haben die beiden aber schon: Er arbeitet wie sie in der Immobilienbranche. Für Michèle, die ausgebildete Immobilienkauffrau ist, ein schöner Zufall. Zusammen leben sie bislang noch nicht, doch die Influencerin verrät schmunzelnd, dass das "eine schöne Vorstellung wäre".

Dass Michèle jetzt so unbeschwert über Liebe sprechen kann, hat sie sich hart erarbeitet. Die Reality-TV-Bekanntheit, die zuvor mit Bachelor Niko Griesert (35) liiert war, kämpfte lange mit einer Bindungsangst. "Früher hatte ich so eine große Mauer, die ich einfach nicht überschreiten konnte, wirklich all in zu gehen", erklärt sie. Eine Therapie half ihr, diese Blockaden aufzulösen. "Ich bin ja auch deswegen in Therapie gegangen, weil ich dachte, was stimmt mit mir nicht? Warum kann jeder lieben, nur ich nicht?", gibt sie offen zu. Mit ihrem neuen Partner fühlt sich das nun anders an: "Ich fühle mich sicher und habe das Gefühl, dass ich mich bei ihm wirklich fallen lassen kann."

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Instagram / thats.mi Michèle de Roos und ein unbekannter Mann, April 2026

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Instagram / thats.mi Michèle de Roos und ein unbekannter Mann, April 2026

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Krick, Jens / ActionPress Niko Griesert und Michèle de Roos, Reality-TV-Stars

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