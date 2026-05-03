Iris Berben bewegt: Emotionale Trauerrede für Mario Adorf

Hunderte Trauernde haben sich am 2. Mai in der Münchner Jesuitenkirche St. Michael versammelt, um Abschied von Filmlegende Mario Adorf (†95) zu nehmen. Schauspielkollegin Iris Berben (75) hielt dabei laut RTL eine bewegende Trauerrede: "Ach, liebster Mario", begann sie ihre Ansprache, "für mich warst du immer ein Komplize der Kunst, ein Komplize des Lebens." Auch Marios Kollege Axel Milberg (69) ergriff das Wort und erinnerte sich an ein gemeinsames Mittagessen mit Adorf und dessen Frau in Paris Ende 2024. Unter den prominenten Gästen, die der Kirche ihren letzten Respekt zollten, waren außerdem Senta Berger (84), Günter Netzer (81), Veronica Ferres (60) und David Dietl.

Marios Verleger Helge Malchow verlas zudem eine Kurzgeschichte, die der Schauspieler und Schriftsteller kurz vor seinem Tod verfasst hatte. Sein Manager Michael Stark zitierte ihn mit: "Erst wenn es so weit ist, merken wir, dass wir uns unser Leben lang für unsterblich hielten", soll der 95-Jährige noch kurz zuvor geschrieben haben. Und weiter, dass er das Ende annehmen wolle, "ohne zu jammern und ohne zu sagen: Schon? Warum? Es war doch so schön." Im Anschluss an die Trauerfeier fand laut Medienberichten ein Empfang im Münchner Nobelhotel Bayerischer Hof statt – einem Ort mit besonderer Bedeutung. Dort drehte Mario am Pool einst seine wohl berühmteste Szene für Helmut Dietls Serie "Kir Royal".

Die Trauerfeier war nur auf Einladung zugänglich und die Kirche wurde streng bewacht. Marios Witwe Monique Faye, die aus Südfrankreich stammt, hatte gemeinsam mit ihrem Mann in Paris gelebt. Dort, in seiner Pariser Wohnung, war Mario am 8. April friedlich eingeschlafen. Der Schauspieler, der zu den bedeutendsten Persönlichkeiten des deutschen und europäischen Films zählte, hatte jedoch auch eine Wohnung in München – der Stadt, die nun Schauplatz eines letzten, großen Abschieds war.

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Collage: Getty Images, Action Press / Dave Bedrosian / Future Image Collage: Iris Berben, Mario Adorf

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Getty Images Axel Milberg, Schauspieler

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