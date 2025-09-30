"Traurig und leer": Michèle de Roos leidet an Herzschmerz

Reality-TV-Star Michèle de Roos (32) hat ihre Follower auf Instagram mit einem emotionalen Einblick in ihre Gefühlswelt überrascht. Tränenüberströmt berichtete sie in ihrer Story von ihrer aktuell schwierigen Zeit, die sie als eine der härtesten Phasen ihres Lebens beschreibt. "Der September war, wie auch der März und April, einer der schlimmsten Monate des Jahres", gestand Michèle. Sie fühle sich "sehr, sehr traurig und leer" und hoffe, bald aus diesem Tief herauszukommen. Den genauen Grund für ihre Verzweiflung nannte sie nicht, deutete jedoch an, dass Herzschmerz eine Rolle spielt: "Herzschmerz ist das Allerschlimmste. Es ist das Einzige im Leben, was mich wirklich komplett außer Gefecht setzt."

Die ehemalige Bachelor-Gewinnerin, einst bekannt für ihre positive Ausstrahlung, wirkt auf Instagram wie ausgewechselt. Seit längerer Zeit hat sich die Influencerin nicht zu ihrem Beziehungsstatus geäußert. Fans spekulierten zuletzt über eine mögliche Verbindung zwischen ihr und Christian Krömer, nachdem es 2024 monatelang Hinweise auf eine Beziehung der beiden gab. Eine öffentliche Bestätigung blieb jedoch aus und genauso still wurde es nach einiger Zeit um die beiden. Die aktuelle Instagram-Botschaft Michèles befeuert nun erneut die Gerüchte um eine mögliche Trennung, während ihre Anhänger besorgt um ihren Gesundheitszustand sind.

Michèle, die bereits in der Vergangenheit ihre Probleme mit Beziehungen thematisiert hatte, scheint erneut ihrem Herzen Raum zu geben. "Es fällt mir schwer, meinen Gedanken Raum und Zeit zu geben", hatte sie kürzlich in einem anderen Beitrag gestanden. Die Reality-TV-Bekanntheit setzt seit geraumer Zeit auf therapeutische Hilfe, um den Herausforderungen ihres Lebens besser begegnen zu können. Trotz ihrer Offenheit bleibt Michèle jedoch in vielen Details ihres Privatlebens zurückhaltend und gibt ihren Fans nur selten tiefe Einblicke hinter ihr öffentliches Image. Umso mehr rührt es ihre Community, dass sie nun solch verletzliche Momente teilt.

Anzeige Anzeige

Instagram / thats.mi Influencerin Michèle de Roos im November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / christian_kroemer Michèle de Roos und Christian Krömer im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / thats.mi Michèle de Roos mit ihrer Hündin Callia