Mit 95 Jahren: William Shatners Hunde geben ihm Motivation

Mit 95 Jahren blickt William Shatner auf ein Leben voller Höhepunkte zurück – und hat noch längst nicht vor, kürzer zu treten. Im Gegenteil: Die Star Trek-Legende fühlt sich nach eigenen Angaben so energiegeladen und fokussiert wie eh und je. Gegenüber E! News verriet er, er wisse gar nicht, wie sich dieses Alter anfühle. "Jedes Mal, wenn ich die Zahl 95 höre, denke ich: 'Wer? Wer? Wer ist hier 95?'", scherzte er. Seinen Geburtstag am 22. März feierte er mit einem Instagram-Post, auf dem er mit einer Zigarre am Meer zu sehen ist – versehen mit dem Kommentar: "Mit 95 bin ich immer noch am Qualmen."

Was ihn am meisten antreibt, sind allerdings nicht die Filmsets oder sein jahrzehntelanges Erbe – sondern seine beiden Dobermänner Mocha und Espresso. Gegenüber dem Magazin Hello verriet er: "Ich will nicht sterben. Das ist meine Motivation." Er wolle gesund und fit bleiben, und zwar auch wegen seiner Hunde. "Die Tiere rücken in den Mittelpunkt deines Lebens, und Hunde leben zehn, 15 Jahre", erklärte er. Der Gedanke, dass einer von ihnen zuerst gehen könnte, mache ihn traurig. Neben seiner Leidenschaft für Hunde ist William auch begeisterter Reiter. Beruflich ist er ebenfalls noch aktiv: Er dreht gerade neue Kurzfilme für das Technologieunternehmen LifeWave, gemeinsam mit seinen "Star Trek"-Kollegen Jeri Ryan und Jonathan Frakes (73).

William blickt mit Gelassenheit auf sein Alter. "Ich führe ein gesundes Leben. Ich trinke so gut wie gar nicht. Ich rauche nicht", sagte er gegenüber E! News. Dabei hatte er im September 2025 noch für Sorge bei seinen Fans gesorgt, als er wegen eines Blutdruckproblems ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Sein Agent Harry Gold gab damals gegenüber TMZ Entwarnung: William sei "hundertprozentig gesund". Der Schauspieler selbst meldete sich danach in den sozialen Medien zu Wort: "Gerüchte über meinen Tod sind stark übertrieben. Ich habe übertrieben. Ich danke euch allen für eure Fürsorge, aber mir geht es absolut gut."

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Getty Images William Shatner, Hollywoodstar

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Instagram / williamshatner William Shatner zu seinem Geburtstag 2026

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Getty Images William Shatner im September 2016